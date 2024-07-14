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Китайские маркетплейсы начали продажу футболок с изображением Трампа после покушения

SCMP: Taobao выпустил партию футболок с фото Трампа после покушения
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Фото: соцсети
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Китайский интернет-магазин Taobao выпустил в продажу первую партию футболок с изображением раненого кандидата в президенты США Дональда Трампа в течение двух часов после покушения на политика. Об этом 14 июля сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По данным газеты, выстрел в экс-главу Белого дома был совершен около 18:15 по местному времени в американском штате Пенсильвания. Агентство Associated Press опубликовало первую фотографию Трампа с поднятым вверх кулаком в 18:31. Первая партия футболок поступила в продажу Taobao в 20:40 — еще до того, как большинство мировых лидеров отреагировали на событие.

«Мы выложили футболки на Taobao, как только увидели новость о стрельбе, хотя мы их еще даже не произвели, и в течение трех часов мы получили более 2 тыс. заказов из Китая и США», — рассказала 25-летняя продавщица интернет-магазина Ли Цзиньвэй.

Она указала, что для изготовления футболки достаточно загрузить изображение и нажать кнопку печати, на что в среднем уходит одна минута.

«К президентским выборам в США, которые пройдут в этом году, мы делали только сувениры с изображением Трампа, поскольку у него больше шансов победить на выборах и он популярен среди китайских интернет-пользователей», — добавила Цзиньвэй.

В свою очередь, соучредитель компании Xinflying Digital Printing Production Аллен Яо заявил, что спрос на футболки на предвыборную тематику на рынке США очень высок.

«Спрос настолько велик, что мы не в состоянии его удовлетворить», — заключил он.

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Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо. Спустя несколько часов он впервые после покушения появился на публике в Нью-Джерси.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Политический оппонент Трампа президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. При этом в соцсетях распространились записи, в которых пользователи празднуют покушение на Трампа.

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