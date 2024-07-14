В США указали на сигналы Киева о готовности к переговорам с Москвой

Киев сигнализирует о потенциальной открытости к переговорам с Москвой в обозримом будущем. Об этом 12 июля написал корреспондент американского издания Responsible Statecraft Блейз Малли.

Он обратил внимание на сообщение Bloomberg о том, что Украина надеется организовать следующий саммит по урегулированию конфликта до ноябрьских президентских выборов в США и что Россия может принять участие во встречах.

Украина уже организовала ряд саммитов с июня 2023 года, включая крупнейший в прошлом месяце в Швейцарии. До сих пор встречи были направлены на укрепление поддержки «формулы» президента страны Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, и российские представители не были приглашены ни на одну из них, уточняет Малли.

По мнению журналиста, отсутствие многих стран, прежде всего Китая, на последнем саммите в Швейцарии из-за исключения Москвы заставило Киев действовать быстрее, добавляет «Газета.Ru».

Автор публикации также напомнил, что в прошлом году американский дипломат и бывший посол в России Томас Пикеринг уточнял, что такого рода обсуждение об участии сторон перед официальными переговорами является нормальным для столь сложного процесса. Тогда он отмечал, что «фундамент, заложенный до переговоров, всё равно будет информировать о принятии решений и повышать шансы на благоприятный исход».

Ранее, 11 июля, Bloomberg сообщило, что журналисты связали попытку организовать вторую встречу перед американскими выборами из-за перспектив возвращения в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, который хочет быстро решить конфликт на Украине.

В тот же день замглавы МИД РФ Михаил Галузин исключил участие России в новом саммите по Украине, поскольку Москва по-прежнему слышит прежнюю ультимативную риторику Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что вероятный саммит по Украине не имеет содержательной части.

Политолог Денис Денисов в беседе с «Известиями» напомнил, что сообщения о начале подготовки новых саммитов по Украине стали появляться сразу же после окончания встречи в Швейцарии. По его оценке, местом проведения очередной конференции может стать Саудовская Аравия, но без учета мнения России мероприятие повторит судьбу швейцарского саммита.

До этого, 8 июля, Зеленский назвал возможными посредниками в мирных переговорах между Украиной и Россией Евросоюз, Китай и США. Он снова заявил о безальтернативности его так называемой формулы мира и отказался от иных предложений по завершению конфликта.

15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине. По ее итогам была принята декларация, которую отказалось подписать более десятка стран. Россия участия во встрече не принимала.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.