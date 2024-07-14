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Захарова назвала покушение на Трампа результатом влияния либерализма на демократию

Захарова: покушение на Трампа — это демократия в суицидальном состоянии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Покушение на экс-президента США Дональда Трампа является отражением американской демократии, доведенной либерализмом до «суицидального состояния». Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вот-вот, значит, угроза внутри, а не вовне. Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия, которая доведена либерализмом до суицидального состояния», — написала она в Telegram-канале.

По словам Захаровой, СМИ в США, говоря о покушении, называют это «угрозой демократии», однако это не так.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

Нападение на Трампа произошло на его предвыборном митинге в штате Пенсильвания ранее в этот день. Выступление политика транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой.

Слова поддержки Трампу в связи со случившимся выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие. Сын пострадавшего политика Дональд Трамп-младший заявил, что его отец никогда не перестанет бороться за спасение страны.

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