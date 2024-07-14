Европейские лидеры осудили покушение на Трампа

Политическое насилие неприемлемо в условиях демократии, Евросоюз (ЕС) осуждает покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлениях европейских политиков, опубликованных 14 июля в соцсети X.

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с решительным осуждением нападения первым. За ним высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц, назвав атаки на Трампа достойными презрения.

«Нападки на кандидата в президенты США Дональда Трампа достойны презрения. Желаю ему скорейшего выздоровления. Мои мысли также с людьми, пострадавшими в результате нападения. Подобные акты насилия угрожают демократии», — написал немецкий политик в своем блоге.

Глава минобороны Германии Анналена Бербок также подчеркнула, что в демократических странах выборы должны решаться голосованием, а не оружием. По ее словам, насилие, независимо от причин, не должно становиться инструментом в политических дебатах.

Это мнение поддержал и премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Насилию и ненависти нет места в демократии. Мои наилучшие пожелания скорейшего выздоровления бывшему президенту Трампу и остальным раненым, а также искренние соболезнования семье погибшего», — сообщил политик.

Выстрелы произошли на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания. Выступление баллотирующегося Трампа транслировалось в прямом эфире. Экс-глава Белого дома получил ранение в ухо.

Нападавший, идентифицированный как 20-летний Томас Мэтью Крукс, был ликвидирован. Мотивы его действий пока не раскрываются. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Слова поддержки Трампу в связи со случившимся выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие.

Кроме того, переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо отметил, что сценарий нападений на него и на Трампа «под копирку». Он отметил, что покушение на американского политика стало результатом провокаций общества оппонентами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указала, что в США стимулируется разжигание ненависти к политическим оппонентам.

Спустя несколько часов после нападения Трамп появился на публике в Нью-Джерси.