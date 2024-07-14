Американист не исключил еще одного покушения на Дональда Трампа

Нельзя исключать, что будет еще одно покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 14 июля заявил «Известиям» американист Малек Дудаков.

«Нельзя исключать того, что это будет далеко не последнее покушение, <...> потому что действительно там Америка сейчас на грани очень серьезного раскола. Да, мы видим, да, по опросам там чуть ли не 40% населения считает вполне приемлемым с оружием в руках бороться за власть, причем что демократов, что республиканцев», — заявил он.

По словам Дудакова, покушение на Трампа также является результатом «бесконечной истерики» и демонизации со стороны демократов в отношении бывшего американского президента. По словам политолога, в США на данный момент много «городских сумасшедших», которые могут под давлением обстановки устраивать покушения на политиков.

При этом Дудаков отметил, что взлет политического насилия и массовые беспорядки в США произойдут уже после выборов.

«Я допускаю, что Америка все-таки не окажется в состоянии гражданской войны прямо сейчас, <...> но мы видим то, что действительно общество [американское] очень наэлектризовано и вероятность такого радикального сценария растет буквально изо дня в день», — отметил он.

О стрельбе на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление экс-президента транслировалось в прямом эфире. Позже политик сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.

Нападавший, идентифицированный как 20-летний Томас Мэтью Крукс, был ликвидирован. Мотивы его действий пока не раскрываются. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в США стимулируется разжигание ненависти к политическим оппонентам. В качестве примера она привела слова конгрессмена Дэна Голдмана, сказанные в ноябре 2023 года в эфире телеканала MSNBC, о необходимости «устранить» экс-лидера США для защиты демократии. На следующий день он извинился, написав в соцсети Х, что «по ошибке использовал не то слово», отмечает The Hill.