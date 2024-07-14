Трамп впервые после покушения появился на публике в Нью-Джерси
Экс-президент США Дональд Трамп, на которого ранее в этот день было совершено покушение на митинге в Пенсильвании, появился на публике в Нью-Джерси.
На кадрах, появившихся в сети, видно, как Трамп спускается по трапу самолета и машет рукой журналистам. Бывшего главу Белого дома при этом сопровождает личная охрана и сотрудник секретной службы.
О стрельбе на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление экс-президента транслировалось в прямом эфире. Позже политик сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.
Нападавший, идентифицированный как 20-летний Томас Мэтью Крукс, был ликвидирован. Мотивы его действий пока не раскрываются. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.
Слова поддержки Трампу, в связи со случившимся, выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие. Сын пострадавшего политика, Дональд Трамп-младший, заявил, что его отец никогда не перестанет бороться за спасение страны.