В Совфеде иронично прокомментировали слова Байдена после покушения на Трампа
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале 14 июля иронично прокомментировал заявление президента США Джо Байдена после покушения на его оппонента Дональда Трампа.
Практически сразу после случившегося Байден выступил с обращением, в котором заявил, что, «по всей видимости, с Трампом всё хорошо». При этом глава государства добавил, что у него нет достаточной информации, чтобы назвать атаку покушением.
«Лучшие электоральные практики США», — прокомментировал Клишас новость о заявлении Байдена.
О стрельбе на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление экс-президента транслировалось в прямом эфире. Позже политик сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.
Нападавший, идентифицированный как 20-летний Томас Мэтью Крукс, был ликвидирован. Мотивы его действий пока не раскрываются. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.
Слова поддержки Трампу в связи со случившимся выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие. Сын пострадавшего политика Дональд Трамп – младший заявил, что его отец никогда не перестанет бороться за спасение страны.