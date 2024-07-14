Сын Трампа после покушения на отца указал на его борьбу за спасение Америки
Экс-президент США Дональд Трамп продолжит свою политическую деятельность и после покушения на него. Такое заявление сделал сын республиканца Дональд Трамп-младший 13 июля.
«Он никогда не перестанет бороться за спасение Америки», — написал он в соцсети X.
Также мужчина прикрепил к публикации фотографию Дональда Трампа, сделанную сразу после атаки. На ней экс-президент, окруженный агентами Секретной службы США, с кровью на лице, поднимает вверх сжатую в кулаке руку, чтобы подбодрить соратников.
О стрельбе на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Его выступление транслировалось в прямом эфире. Позже Трамп сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.
Нападавший был ликвидирован. Мотивы его действий пока не раскрываются. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.
Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой.
Слова поддержки Трампу, в связи со случившимся, выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие.