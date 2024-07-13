В Уфе арестован обвиняемый в незаконном лишении свободы 16 детей

В Уфе суд арестовал обвиняемого в незаконном лишении свободы 16 детей. Об этом 13 июля сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) по Республике Башкортостан.

Ходатайство в суд об аресте мужчины подал следователь первого отдела по расследованию особо важных дел регионального главка ведомства.

30-летний гражданин Таджикистана обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), говорится в Telegram-канале СК.

Следователи задержали второго подозреваемого, его допрашивают.

Ранее, 12 июля, в следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан сообщили, что правоохранители освободили из съемной квартиры в Уфе 16 детей в возрасте от четырех до 16 лет, часть из них — граждане Таджикистана. В квартире их незаконно удерживали выходцы из той же страны. К детям применяли жестокие методы воспитания, их избивали.

Освобожденных детей осмотрели врачи, госпитализация им не понадобилась. Родители 16 детей находились на территории России нелегально.