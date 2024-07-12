Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
Семерых из 16 детей, которых незаконно удерживали и избивали в съемной квартире в Уфе, осмотрели врачи. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Башкортостан.
Госпитализация не понадобилась никому из тех, кто прошел осмотр, рассказала представитель министерства в комментарии ТАСС.
По ее информации, других детей на осмотр в городскую детскую клиническую больницу № 17 Уфы больше не поступило.
Ранее в распоряжении «Известий» оказалось видео, как взрослый заводит в подъезд нескольких из удерживаемых детей.
Ранее в этот день в следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан сообщили, что правоохранители освободили из съемной квартиры в Уфе 16 детей в возрасте от четырех до 16 лет, часть из них — граждане Таджикистана. В квартире их незаконно удерживали выходцы из той же страны. К детям применяли жестокие методы воспитания и избивали.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Два фигуранта задержаны. Детей поместили в социальные учреждения. В уфимском управлении МВД России уточнили, что их родители находятся в стране нелегально.