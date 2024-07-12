Родители удерживавшихся в Уфе 16 детей оказались нелегалами

Родители 16 детей, которых удерживали и избивали в квартире в Ленинском районе Уфы, находятся на территории России нелегально. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД РФ.

«Установлено, что в этом доме находились 16 несовершеннолетних детей, чьи родители пребывают на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в отношении родителей проводится проверка, касающаяся их незаконного пребывания на территории России. По ее результатам правоохранители примут процессуальные решения.

Также в МВД РФ по городу Уфе уточнили, что получили информацию о детях, которые подвергаются издевательствам, из больницы. Там ведомству сообщили, что в медучреждение доставлен 14-летний подросток с травмами. Оперативно-следственная группа направилась в квартиру, откуда привезли ребенка.

Подозреваемых в совершении преступления против 16 детей доставили в территориальное подразделение Следственного комитета (СК) России.

Ранее в этот день в Следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан сообщили, что правоохранители освободили из съемной квартиры в Уфе 16 детей в возрасте от четырех до 16 лет, часть из них — граждане Таджикистана. В квартире их незаконно удерживали выходцы из той же страны. К детям применяли жестокие методы воспитания и избивали.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Два фигуранта задержаны. Детей поместили в социальные учреждения.