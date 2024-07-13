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Обломки рухнувшего SSJ-100 раскидало на площади примерно 1 тыс. кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Обломки самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Подмосковье, были раскиданы на площади примерно 1 тыс. кв. м. Об этом 12 июля рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев с места событий.

«Мы находим рядом с местом падения самолета. <...> Мы смогли туда зайти и посмотреть, что там происходит. Это такая достаточно жесткая картина. Обломки самолета очень мелкие, раскиданы на площади примерно 1 тыс. кв. м. И вокруг срубленные деревья», — рассказал с места событий журналист.

Также он добавил, что самолет, предположительно, хотел совершить аварийную посадку в поле, которое находится неподалеку.

«Вот неподалеку от этого леса находится поле. И, скорее всего, пилоты пытались дотянуть до него и совершить вынужденную посадку вот там. Но им не хватило буквально нескольких сотен метров», — прокомментировал он.

Также журналист рассказал, что работа МЧС на месте крушения не прекращается: проводятся следственно-оперативные действия, собираются фрагменты самолета.

«Помимо представителей МЧС, здесь есть также и сотрудники лесной охраны. И вот они как раз сейчас занимаются расчисткой просеки с помощью бульдозера», — добавил корреспондент.

В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло ранее в этот день в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна пассажиров не было, там находилось три члена экипажа. Предварительно, они погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году.

Расследованием инцидента займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и специалисты Росавиации. По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). По предварительным данным следствия, борт вылетел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Известиям», правоохранители проводят проверку после инцидента. Следователи собирают информацию о воздушном судне и работах, которые были проведены.

На месте падения самолета были найдены оба черных ящика. Они в удовлетворительном состоянии. Сообщалось также, что в качестве основной версии крушения рассматривается отказ обоих двигателей.

Позже в Росавиации сообщили, что самолет летел в соответствии с утвержденным планом. Как рассказал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, перелет осуществлялся в соответствии с поступившей заявкой, одобренной оперативными органами Единой системы организации воздушного движения.

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