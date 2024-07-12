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Правоохранители проводят проверку в ОАК после крушения SSJ-100

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правоохранители проводят проверку в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) после крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной в Московской области. Об этом «Известиям» сообщили в ОАК в пятницу, 12 июля.

«В аварии погибли члены экипажа самолета, поэтому правоохранители обязаны провести проверку. Они собирают информацию о воздушном судне и работах, которые были проведены. Мы оказываем им полное содействие», — рассказали представители корпорации.

«РИА Новости» ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что на территории завода, где производился ремонт самолета, проводятся следственные мероприятия, изучается документация.

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Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло ранее в этот день в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна пассажиров не было, там находились три члена экипажа. Предварительно, они погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году.

Расследованием инцидента займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и специалисты Росавиации. По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). По предварительным данным следствия, борт вылетел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

На месте падения самолета были найдены оба черных ящика. Сообщалось также, что в качестве основной версии крушения рассматривается отказ обоих двигателей.

Свидетели крушения рассказали «Известиям» о первых минутах инцидента. По словам местных жителей, сначала они подумали, что упал беспилотник.

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