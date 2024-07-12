SpaceX не смогла вывести на орбиту спутники Starlink из-за сбоя

Ракета-носитель Falcon 9 не смогла вывести на орбиту новую партию спутников Starlink из-за первого за долгий период сбоя. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщила компания — разработчик SpaceX в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Во время сегодняшнего запуска Falcon 9 спутников Starlink двигатель второй ступени не завершил второе включение. В результате спутники Starlink были развернуты на более низкой, чем планировалось, орбите», — говорится в сообщении.

Позже в SpaceX уточнили, что специалисты установили связь сначала с пятью, а затем с 10 спутниками и попытались заставить их подняться на орбиту с помощью ионных двигателей. В ответ владеющий компанией миллиардер Илон Маск написал, что это вряд ли сработает и спутники, скорее всего, сгорят, но попробовать стоит.

По информации СМИ, данный сбой в запуске Falcon 9 стал первым за более чем семь лет. В связи с инцидентом управление гражданской авиации США приостановило пуски Falcon 9 и потребовало от компании провести расследование. Возобновление пусков будет возможно после подтверждения безопасности всех связанных «систем, процессов и процедур», указано на сайте ведомства.

Ранее, 8 июля, Falcon 9 со спутником связи Turksat 6A турецкого производства на борту успешно стартовала с космодрома космических войск США на мысе Канаверал во Флориде. Запуске ракеты также подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

До этого, 5 июня, компания SpaceX сообщила, что ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту новую партию из 20 мини-спутников, которые пополнят орбитальную группировку сети интернет-системы Starlink.