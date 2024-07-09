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SpaceX запустила ракету-носитель с турецким спутником связи Turksat 6A

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Ракета-носитель Falcon 9 со спутником связи Turksat 6A турецкого производства на борту стартовала с космодрома космических войск США на мысе Канаверал во Флориде. Трансляцию запуска вел сайт компании SpaceX, которой владеет американский предприниматель Илон Маск.

Ракета стартовала в 19:30 по местному времени (02:30 мск), как в понедельник, 8 июля, рассказал телеканал Fox 35. Этот полет стал 15-м по счету для первой ступени ракеты-носителя. В числе прочих Falcon 9 уже отправила в космос восемь аппаратов Starlink.

О запуске ракеты сообщал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы только что запустили в космос наш отечественный спутник связи Türksat 6A. Мы стали свидетелями еще одного источника гордости для нашей страны и нашего народа», — цитирует его телеканал CBS.

Предположительно, запущенный спутник расширит покрытие сети на территорию Индии, Таиланда, Малайзии и Индонезии.

После отделения первая ступень приземлилась на беспилотный корабль под названием Just Read the Instructions, который располагается в Атлантическом океане.

Текущий запуск стал 68-м выходом в космос ракеты-носителя Falcon 9 в этом году и 353-м в целом.

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Ранее, 5 июня, компания SpaceX сообщила, что ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту новую партию из 20 мини-спутников, которые пополнят орбитальную группировку сети интернет системы Starlink.

20-й запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 23 спутниками Starlink компания SpaceX осуществила 13 апреля. Позже, 6 мая, компания Илона Маска запустила еще 23 спутника Starlink. Запуск прошел штатно, спутники выведены на орбиту.

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