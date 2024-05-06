Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде со спутниками Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в американском штате Флорида со спутниками интернет-связи Starlink, сообщила 6 мая на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) компания SpaceX.
«Двигатели на полную мощность и на старт!» — написано в посте.
Запуск ракеты прошел штатно, следует из опубликованных видеокадров.
Старт состоялся в 14:14 по времени Восточного побережья США (21:14 мск).
Ранее, 13 апреля, SpaceX осуществила 20-й запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 23 спутниками Starlink. До этого SpaceX успешно произвела пуск Falcon 9 и вывела на орбиту французский телекоммуникационный спутник Eutelsat 36D.
19 марта SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink. За пять лет американская компания запустила уже свыше 6 тыс. модулей.