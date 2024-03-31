Ракета компании SpaceX вывела на орбиту европейский спутник связи

Компания SpaceX успешно произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9 и вывела на орбиту французский телекоммуникационный спутник Eutelsat 36D. Об этом 30 марта заявила пресс-служба компании.

«Подтверждено развертывание спутника Eutelsat 36D», — говорится в сообщении на странице SpaceX в X (бывш. Twitter).

Отмечается, что ракета была запущена в 17:52 (00:52 мск, 31 марта) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Спутник отделился от ракеты на 34–й минуте после запуска. Его вывод на нужное положение, находящееся на высоте в 36 тыс. км, будет производиться при помощи бортовых электрореактивных двигателей в течение нескольких месяцев.

Космический аппарат создан компанией Airbus Defence and Space для французского оператора спутниковой связи Eutelsat S.A. Его вес составляет 5,6 т. Спутник оснащен 70 транспондерами Ku-диапазона и предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг с охватом территории Европы, России, Ближнего Востока и Африки. Срок службы аппарата рассчитан на 15 лет. Он придет на смену спутнику Eutelsat 36В, который в текущем году выработает свой ресурс.

Ранее, 19 марта, SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с аппаратами на борту осуществили с военной базы Ванденберг в США. За пять лет американская компания запустила уже свыше 6 тыс. модулей.

16 марта агентство Reuters узнало, что компания SpaceX ведет строительство сети из сотен спутников-шпионов в рамках секретного контракта с разведкой США.

13 марта компания сообщил, что они потеряли связь с ракетой Starship во время входа в атмосферу в конце испытательного полета, который состоялся в Техасе. Предположительно, космический корабль упал в Индийский океан. По плану он должен был совершить околоземный полет и приводниться.