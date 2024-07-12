В Госдуме предложили штрафовать губернаторов за борщевик в населенных пунктах

В Госдуме предложили установить штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для глав регионов за неудаление борщевика с земель, находящихся в собственности регионов. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Соответствующие изменения депутатами фракции ЛДПР предложено внести в Земельный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

На сегодняшний день подобная ответственность установлена лишь в отдельных регионах и распространяется только на граждан, при этом она не предусмотрена для государственных органов. Вместе с тем за последние годы во многих регионах России выявляется всё больше случаев массового зарастания земель сорными растениями. Это свидетельствует о необходимости усиления защиты населения от борщевика, который несет риски для здоровья, уверены депутаты.

Пакет законопроектов вносится на рассмотрение Государственной думы 12 июля.

Инициатор законопроекта, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов рассказал «Известиям», что в настоящее время во многих регионах РФ предусмотрены штрафы за наличие на земельных участках борщевика. Вместе с тем, обращения с жалобами о возросшем количестве случаев неубранного борщевика участились, отметил Леонов.

«Мы считаем, что ответственность по его уборке должна быть не только у граждан или организаций, но и у органов власти. Если борщевик Сосновского произрастает на землях, принадлежащих органам власти, то они также должны нести ответственность в виде штрафа вплоть до 50 тыс. рублей. Так мы хотя бы замотивируем власти следить за порядком на своих землях. Обязательно будем добиваться принятия решения на федеральном уровне», — сказал Леонов.

Ранее, 11 июля, в Псковской области увеличили штрафы за отсутствие обработки участков от борщевика. Житель региона, впервые привлекаемый к административной ответственности за заросший борщевиком участок, должен будет заплатить от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для юридических лиц сумму подняли с 50 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц он теперь составляет 40 тыс. вместо 10 тыс.

До этого сообщалось, что ответственность владельцев частных участков за несвоевременное устранение борщевика Сосновского усилят в Московской области. Предложенные изменения позволят выдавать владельцам земли предписания, а в случае неустранения привлекать к административной ответственности.