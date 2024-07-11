Штраф за необработанные от борщевика участки вырос в Псковской области
В Псковской области выросли штрафы за отсутствие обработки участков от борщевика. Решение об их увеличении приняли на сессии Псковского областного собрания депутатов в четверг, 11 июля.
Цель закона — усиление мер ответственности за бездействие в предотвращении распространения сорного растения, коим является борщевик Сосновского.
Псковская лента новостей отмечает, что, несмотря на то что в течение шести лет из регионального бюджета выделяются средства на борьбу с борщевиком, проблема зарастания территорий остается острой.
В филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области сообщили, что средняя стоимость химической обработки 1 га участка, заросшего борщевиком, составляет 20 тыс. рублей. А чтобы избавиться от сорняка, владелец участка должен каждый год расходовать на его химическую обработку не менее 40 тыс. рублей.
Расходы на обработку участка от борщевика выше, чем установленный в настоящий момент размер штрафа за непроведение мероприятий по борьбе с ним.
По этой причине принято решение увеличить максимальный размер штрафа для юридических лиц до 400 тыс. рублей вместо 50 тыс. рублей, для должностных лиц — 40 тыс. вместо 10 тыс. рублей.
Таким образом, правообладателю земельного участка должно стать выгоднее и дешевле обработать свой земельный участок, чем платить административный штраф.
Проект закона не предусматривает увеличение штрафов для граждан, поскольку максимальный размер штрафа для граждан может составлять не более 5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что ответственность владельцев частных участков за несвоевременное устранение борщевика Сосновского усилят в Московской области. Предложенные изменения позволят выдавать владельцам земли предписания, а в случае неустранения привлекать к административной ответственности.
В регионе этим ядовитым сорняком поражено более 65 тыс. га земли, а большая часть из них относится к населенным пунктам.