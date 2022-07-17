«Окружает деревни»: как будет работать госпрограмма по борьбе с борщевиком

В России предложили разработать госпрограмму по борьбе с борщевиком. По мнению авторов инициативы, борщевик — это «болевая точка» экологический повестки, которая стала проблемой для сотен тысяч россиян. При этом единого решения в стране пока не придумали. О том, как в России планируют остановить распространение борщевика и в чем кроется его опасность, разбирались «Известия».

Программа по борьбе с борщевиком

С инициативой о создании в России госпрограммы по борьбе с борщевиком почти одновременно выступили первый заместитель руководителя фракции «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

«Каждый год мы боремся с борщевиком при помощи штрафов вместо того, чтобы решать проблему комплексно. Так же, как с лесными пожарами — штрафуют шашлычников, вместо того чтобы системно заняться проблемой. Из-за борщевика люди покидают целые деревни, все стройки им заполнены», — сказал Даванков.

Он отметил, что для начала борщевику необходимо придать особый статус — признать его карантинным видом, несмотря на обширную область распространения. Также в борьбе с опасным сорняком может помочь индекс его распространения, который сейчас разрабатывает партия «Новые люди» вместе с учеными.

Рейтинг будет интегральным, рассчитывать его планируют более чем по десяти параметрам, среди которых — жалобы людей в соцсетях, поисковые запросы, обращения в органы власти с учетом количества жителей, а также число поступивших в больницы с ожогами.

Индекс распространения борщевика будет публиковаться в Cети и регулярно обновляться — при необходимости его предоставят «всем заинтересованным ведомствам».

Поощрения за успехи

Одновременно с введением госпрограммы вице-спикер Госдумы предложил выделять деньги тем, кто борется с опасным сорняком? — так уже делают в Подмосковье, выплачивая физическим и юридическим лицам от 18 тыс. рублей за гектар уничтоженного борщевика.

«В остальных регионах только штрафуют. Мы предлагаем перенять опыт Московской области и выделять деньги тем, кто борется с опасным сорняком», — написал Даванков в своем Telegram-канале.

В свою очередь, Павел Крупник предложил премировать регионы за активность в уничтожении борщевика. Петербургский депутат направил обращение на имя министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

«Ежегодно стоит подводить итоги эффективности борьбы каждого региона России с распространением борщевика и выделять дополнительные средства субъектам, которые окажутся во главе рейтинга», — сказал он.

Окружает деревни Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

По словам первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, российские регионы действительно нуждаются в федеральном финансировании для борьбы с борщевиком.

«Единственным выходом из ситуации станет создание специальной федеральной программы, в рамках которой регионы могли бы получать средства на решение этого вопроса», — сказал он.

Пока в российских регионах борются с борщевиком, как правило, наказывая тех, кто не уничтожает ядовитые растения на своих участках. Так, в Москве с 2020 года введены штрафы в размере 2–5 тыс. рублей для физических лиц, для должностных — от 20 до 50 тыс. рублей, а для юридических — от 150 до 700 тыс. Похожий закон работает и в Подмосковье, там он был принят двумя годами раньше.

В феврале 2020 года Совет Федерации предлагал ввести штрафы за борщевик на личных дачных и приусадебных участках для всех россиян.

Мрачные перспективы

Борщевик Сосновского (Heracleum Sosnowskyi) впервые был описан в 1944 году. Вскоре после этого его переселили с родного Кавказа в Центральную Россию в качестве экспериментальной кормовой культуры для восстановления разрушенного войной сельского хозяйства.

Однако в итоге от его выращивания пришлось отказаться: дело в том, что растение вызывает сильные ожоги у тех, кто прикоснулся к нему и побывал на солнце. При этом борщевик неприхотлив и очень плодовит. Жара, холод, засуха, тень не помеха для сорняка, который растет на любой почве, вытесняя другие виды. При этом, если условия становятся неблагоприятными для борщевика, он может задержать свое цветение на годы .

По данным ученых из Сколковского института науки и технологий, к 2040–2060 годам ареал борщевика Сосновского может распространиться почти на всю европейскую часть России.

Фото: ТАСС/Овчинников Александр 1974 год. Силосная культура «Борщевик» на полях совхоза

«Если оставить его так, как есть, борщевик, по всей вероятности, расширит свой ареал в ближайшие десятилетия», — указала автор исследования, выпускница Сколтеха Диана Колдасбаева.

В ходе проведения своего исследования специалисты Сколковского института науки и технологий использовали алгоритм машинного обучения. Прогноз, который дал искусственный интеллект (ИИ), учитывает восемь климатических и почвенных характеристик. Среди них: содержание песка в почве, годовая средняя температура на местности и количество осадков в самый влажный месяц года.

«Прогноз на сегодняшний день соответствует тому, что известно о текущем распространении борщевика. А прогноз на 2040–2060 годы предусматривает значительный риск поражения новых территорий, возможно вплоть до самых северных уголков континента», — говорится в работе.

Зеленая угроза

Как говорит в беседе с «Известиями» экоактивист Георгий Каваносян, для людей борщевик Сосновского опасен ожогами, которые плохо рубцуются и даже могут привести к летальному исходу. В глобальном плане от него страдают флора и фауна, сорняк не дает прорастать другим растениям и уничтожает ареал обитания мышей, ежей, лис и сов.

— Когда борщевик проникает на новые территории, он вытесняет всю экосистему, которая была до него. Например, когда он захватывает поле, то вся экосистема, весь биогеоценоз, который был там, постепенно уничтожается, — объясняет Каваносян.

Экоактивист рассказывает, что был свидетелем того, как борщевик постепенно проник на 20–30 метров вглубь леса. Это может означать, что сорняк мутирует и приспосабливается, ставя под угрозу не только поля, но и леса.

— Мы находимся под угрозой биоразнообразия нашей экосистемы: если ничего не сделать, результат будет плачевным. Борщевик захватит ареалы обитания животных, птиц, растений, в том числе краснокнижных, залезет в леса и вместо разнообразной природы у нас будут целые поля опасных сорняков, — предупреждает эксперт.

Глобальная проблема

Специалисты считают, что сегодня в России борщевик стал широко распространенной проблемой. По словам основателя волонтерского сообщества «Антиборщевик» Марии Поповой, им уже заражено пространство от Калининграда до Урала и от Мурманска до Воронежа. Новости о появлении этого сорняка приходят и с Сибири, и даже с Камчатки.

По данным сообщества, наиболее проблемные регионы — Тверская, Ленинградская, Псковская, Московская, Новгородская, Вологодская и Кировская области, а также Удмуртия.

Окружает деревни Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Иногда этот сорняк окружает целые деревни: люди буквально не могут выйти из дома, потому что борщевик стоит стеной и от него исходит неприятный запах. У некоторых на этом фоне может возникнуть аллергия, — предупреждает собеседница «Известий».

Что касается борьбы с сорняком, то в основном пока это удел активистов. Лишь в некоторых регионах появляются направленные на это региональные программы и мероприятия. А такая работа очень важна: распространение борщевика происходит за очень короткий срок. И маленький очаг сорняка разрастается в огромное поле.

Этого бы не случилось, если бы люди вовремя обратили внимание на проблему, подчеркивает Попова. Ведь куда проще разобраться с одним зонтиком борщевика у обочины, чем потом столкнуться с полем в десять гектаров, заросшим этим растением.

Пути сопротивления

По мнению Георгия Каваносяна, самый эффективный способ борьбы с борщевиком — выкапывание его корневой системы. Причем эту процедуру необходимо повторять на протяжении нескольких лет: только так сорняк можно гарантированно уничтожить.

— Впрочем, есть и другие пути: скажем, можно срезать цветы борщевика, не дожидаясь момента, когда они созреют. Это простой способ, который не уничтожит борщевик, но остановит его бесконтрольное распространение, — объясняет собеседник «Известий».

Мария Попова предупреждает, что все процедуры с сорняком нужно проводить только в плотной и непромокаемой одежде, резиновых сапогах или высоких ботинках, резиновых перчатках и очках. При этом необходимо следить за тем, чтобы в такой защите не было щелей.

— Работать лучше вечером, после заката солнца — это снижает риск ожогов. После работы с борщевиком важно хорошо постирать одежду и дважды помыться с мылом, — советует эксперт.

Окружает деревни Уничтожение борщевика с помощью специализированной техники в Подмосковье Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"

Что касается появления федеральной инициативы по борьбе с борщевиком, в целом эксперты поддерживают ее. По мнению экоактивистов, работа должна вестись в самых разных направлениях: от просветительской деятельности до выделения дополнительного финансирования.

— Слабо зараженные сорняком регионы необходимо спасать уже сейчас: скажем, в Сибири борщевик есть, но борьбой с ним никто не занимается. А если этого не делать, ситуация будет, как в европейской части России, — предупреждает Мария Попова.

Георгий Каваносян предлагает в первую очередь признать борщевик вредным растением на законодательном уровне. Ведь пока он формально считается простым сорняком, никто не даст серьезные средства на борьбу с ним. Что касается лучшего способа противодействия борщевику, экоактивист называет возделывание земель.

— Надо понимать, что этот сорняк растет на неухоженных землях. А потому чем больше земель мы вернем в оборот, тем меньше шансов у борщевика их захватить, — заключает Каваносян.