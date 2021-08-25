Японские оккупанты: как справиться с агрессивными растениями

В этом году специалисты Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) приступили к уничтожению рейнутрии японской в Кургальском заповеднике. В России этот инвазивный вид, агрессивно заполняющий собой природную территорию, пока не слишком известен, а вот в Европе его считают настоящей чумой: в Британии из-за присутствия растения на участке дом может значительно упасть в цене. Как бороться с инвазивными видами и чем они опасны — в материале «Известий».

Почему в Кургальском заказнике борются с растениями

Программу по борьбе с рейнутрией японской специалисты ВИР разработали по заказу Nord Stream 2 AG — компания занимается искоренением инвазивных видов в заказнике в рамках природоохранных и компенсационных мер, так как ранее провела через его территорию часть газопровода «Северный поток – 2» .

Фото: commons.wikipedia.org/KENPEI Рейнутрия японская

Работа проводится в тесном сотрудничестве с комитетом по природным ресурсам Ленинградской области, ВИР отвечает за научное руководство. С 2019 года специалисты занимаются борщевиком Сосновского, а рейнутрию японскую начали уничтожать в 2021 году.

Каролине де Леу дэн Баутер, руководитель отдела экологических и социальных инициатив компании Nord Stream 2 AG, рассказала «Известиям», что исследование инвазивных видов растений было проведено в 2018 году на территории заказника и рядом с ним.

— Эксперты ВИР описали 98 участков, выявили 30 локальных популяций инвазивных видов и 96 местонахождений их отдельных экземпляров , — уточняет она . — Исследование показало, что наибольшую угрозу представляют борщевик Сосновского и рейнутрия японская ввиду их способности подавлять и замещать другие виды растений, а также их быстрого распространения.

Также опасными были признаны лох серебристый и шиповник морщинистый.

Применение химикатов на территории заказника запрещено, поэтому ВИР разработал другие методы борьбы с растениями — вручную и с применением малой техники.

Японские оккупанты Работы по уничтожению борщевика Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— В мае 2019 года Nord Stream 2 начала ежегодную кампанию по уничтожению борщевика в заказнике и на прилегающих территориях, за это время удалось очистить от сорняка 150 га , — сказала она. — В августе 2021 года компания начала уничтожение рейнутрии японской, чьи очаги в заказнике не столь обширны — 408 кв. м, но метод борьбы с ней не менее сложный и трудоемкий, чем с борщевиком.

Как вывести рейнутрию

На деле бороться с рейнутрией немного проще, чем с борщевиком, — для него пришлось разрабатывать технологию уничтожения, основанную на том, чтобы расшевелить банк семян и заставить их побыстрее взойти. Рейнутрию надо просто всю выкопать.

— Рейнутрия японская вообще никак не реагирует на химикаты, у нее очень большой потенциал жизненных сил , — сказала «Известиям» кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, куратор сорных растений гербария ВИР им. Вавилова Лилия Шипилина. — Мера осталась только одна — уничтожить рейнутрию посредством выкапывания. Грунт меняется целиком до полного уничтожения растения.

При этом во Всероссийском центре карантина растений (ФГБУ ВНИИКР) придерживаются другого мнения. Там «Известиям» рассказали, что простое выкорчевывание или прополка против рейнутрии не эффективны, так как растение способно восстановиться из отрезка корневища весом 5 г, то есть из мельчайших кусочков, оставшихся в почве. Эффективными методами называют обработку гербицидами и использование геотекстиля для блокировки развития растения в засоренных участках .

Фото: commons.wikipedia.org Рейнутрия японская

Популяции рейнутрии были обнаружены в водоохранной зоне Белого озера в юго-западной части заказника, в районе Курголово, на западном берегу озера Липовское. Для уничтожения растения в Кургальском заповеднике выкапываются на глубину не менее 1 м, грунт просеивается через сетку с диаметром ячейки не более 1 см и засыпается обратно, а стенки укрепляются плоской цементно-стружечной плитой ЦСП толщиной 8–10 мм.

Шипилина замечает: рейнутрия, если ее не остановить, через некоторое время полностью вытеснит все остальные растения по берегу Белого озера. В Кургальском заказнике она стала уничтожать краснокнижные растения, выдавливая их своей массой . Чтобы оградить берег, вдоль обработанных участков было решено создать линию валунов — волны, размывая грунт, способствуют расселению рейнутрии.

Растет она со скоростью 10 – 30 см в день и может достичь в высоту нескольких метров, ее кусты быстро превращаются в непроходимые заросли. Корни растения уходят глубоко под землю, переплетаются, образуют этажи.

— Рейнутрия растет зарослями, похожими на бамбуковые, и полностью вытесняет всю другую растительность, — рассказал «Известиям» руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области Федор Стулов. — Распространяется медленнее, чем борщевик, но растет очень компактно, постепенно распространяясь по периметру.

Работы по уничтожению растения также будут проводить на участках местных жителей. Закончатся они в сентябре 2021 года — рейнутрию должны победить за два месяца.

Как японское растение попало в Россию

Во ВНИИКР заметили, что рейнутрия японская — это не совсем корректное название для сорняка, который характерен для России.

— Reynoutria japonica является сорняком азиатского происхождения (Япония), для территории России он является заносным, — пояснили во ВНИИКР. — Другой вид рода — рейнутрия сахалинская (Reynoutria sachalinensis) — аборигена для флоры России, первичный ареал ее включает в себя юг острова Сахалин и Курилы, но ее реальное распространение широко выходит за его пределы.

Фото: commons.wikipedia.org/Beentree Рейнутрия сахалинская

В институте отмечают, что два этих близких вида, попав в совместные места обитания, дают гибридные растения под названием рейнутрия богемская (Reynoutria x bohemica), и именно она имеет наибольшее распространение. Из-за множества гибридных форм точное определение растению часто дать затруднительно, но все они очень сходны, так что ошибки идентификации не так важны с практической стороны, замечают во ВНИИКР.

Специалисты говорят, что рейнутрии в России связаны с городскими агломерациями. Так как на большей территории страны растение не образует плодов, распространяясь вегетативно, то есть с перемещением почвы, работой коммунальных машин и потоками воды, то и занимать естественные ненарушенные сообщества оно не способно. Нахождение ее в природных парках связано исключительно с деятельностью человека.

При этом ее могли использовать в том числе как декоративное или кормовое растение .

— В Кургальском заказнике рейнутрия была высажена в количестве нескольких кустов, а сейчас занимает почти 400 кв. м, — рассказала Шипилина. — Ее высадили примерно три года назад, вероятно с целью подкормки каких-то животных. Точно узнать невозможно.

Кроме того, замечают во ВНИИКР, при анализе ареала замечено, что распространение растений явно ограничено зоной с годовой средней температурой выше 2℃. У них также выражена южная граница распространения, которая коррелирует с зоной годовых осадков свыше 540 мм.

— Распространение растений позволяет сделать вывод об их практическом отсутствии в основных растениеводческих регионах и малой вероятности расширения ареала на данные регионы, — сказали в институте «Известиям». — То есть шире, чем уже распространена, рейнутрия распространяться не будет .

Подчеркивается, что рейнутрии не проявляют признаков карантинного организма: не наносят фиксируемого и точно выражаемого ущерба, поэтому растение пока не добавлено в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Все разговоры об ущербе природным сообществам не исчисляемы и бездоказательны , заявили во ВНИИКР. Внесение рейнутрии в карантинный перечень в институте называют неоправданным еще и с той точки зрения, что тогда все землевладельцы и землепользователи вынуждены будут с ним бороться.

При этом списка инвазивных растений на государственном уровне нет, замечают в институте. Имеются списки, которые составляются научной общественностью, «Черные книги флоры» например. В такие «Черные книги» внесены и рейнутрии, и борщевик, но нахождение их в списке по сути никого ни к чему не обязывает.

Фото: commons.wikipedia.org/Beentree Цветение рейнутрии богемской

В Россельхознадзоре «Известиям» сообщили , что изучают распространение инвазивных растений в стране, проводят анализ фитосанитарного риска и в случае необходимости направляют в ЕАЭС информацию о необходимости включения определенных видов в Единый перечень карантинных объектов. В этом перечне есть не только растения, но и насекомые, вирусы. Так, с 7 июля 2021 года в этот список включены вирусы мозаики пепино, коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томата.

Доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой геоботаники Владимир Онипченко замечает: инвазивные виды опасны, но очень часто их риск преувеличен.

— Рейнутрия не внедряется в естественные ценозы, она растет по окраинам городов, обочинам дорог и так далее, — рассказал он «Известиям». — Если растения контролировать, много проблем не будет. У нас вообще с инвазивными видами довольно благополучная ситуация: в США проблемы с этим, например, гораздо серьезнее. Там борются с растениями, привезенными из Европы, — для них страшным видом является зверобой. А у нас заносных видов очень мало в естественной среде.

Насколько опасны инвазивные виды

Однако недооценивать опасность рейнутрии не стоит, в Европе с ним отчаянно борются . В частности, недавно о новом способе уничтожения заявляли в Национальном университете Ирландии в Голуэе. Ученые отмечали, что победить растение химикатами невозможно, поэтому его просто лишают влаги.

В Великобритании есть целые компании, специализирующиеся на уничтожении рейнутрии и других инвазивных видов, а Агентство по охране окружающей среде называет его «бесспорно самым агрессивным, разрушительным и инвазивным растением страны». Отмечается, что рейнутрия японская может нанести материальный ущерб — она прорастает через трещины в бетоне, асфальте и кирпиче, попадает в канализацию, что приводит в том числе к разрушению строений.

В Великобритании это растение появилось в середине XIX века, и теперь присутствует на каждых 10 кв. км площади. Прямо или косвенно рейнутрией затронуты примерно 4–5% домов. Местные компании по борьбе с растением указывают, что самостоятельно уничтожить его крайне сложно, можно даже усугубить ситуацию, поэтому нужны либо профессиональная обработка гербицидом в течение трех лет, либо раскопки с помощью тяжелой техники.

Фото: farmersjournal.ie Работы по уничтожению японской рейнутрии

Более того, японская рейнутрия может сильно повлиять на стоимость жилой недвижимости: зараженные участки дешевеют на 10 – 15%, на них могут не выдать кредиты, если нет профессионального плана уничтожения растения.

Шипилина подтверждает: есть вероятность того, что рейнутрия может разрушить дом, если будет расти рядом. По ее словам, в Европе она запрещена к выращиванию и распространению, а в России положений о контроле за численностью этого растения, как и борщевика, нет. Контроль за ними осуществляется силами ботаников, но этого, считает Шипилина, пока недостаточно.

Федор Стулов отметил, что в Кургальском заповеднике проводится регулярный мониторинг инвазивных видов, в случае фиксации территория картируется, учитывается площадь поражения, количество особей. Осматривается в том числе пограничная с заказником территория, и это один из источников инвазивных видов.

В регионах вводятся определенные требования со стороны местных властей. Так, в Подмосковье в прошлом году составили список растений, которые нельзя использовать в благоустройстве: в него вошли помимо борщевика рейнутрия японская, люпин многолистный, клен американский и еще несколько растений.

Для Приморья проблема рейнутрии наиболее актуальна: там краевой минсельхоз предупредил о ее распространении, категорически запретив высаживать этот вид. Меры ответственности за нарушение этого запрета, впрочем, не определены.