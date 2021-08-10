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Канадские ученые открыли ранее неизвестный вид плотоядных растений

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Канадские ученые обнаружили ранее неизвестный вид плотоядных растений из рода ложных златоцветников, который обладает способностью приманивать и убивать своих жертв с помощью липкого сока. Материал был опубликован в журнале PNAS.

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Выяснилось, что растущий на североамериканских болотах ложный асфодель (Triantha occidentalis) может охотиться на насекомых, используя липкий стебель. Впервые растение было описано в 1879 году, однако ученые не подозревали о его хищнических повадках.

Согласно наблюдениям исследователей, ловушки растения находятся очень близко к соцветиям, что, однако, не мешает процессу опыления. Железистые волоски растения захватывают только мелких насекомых, так как, предполагают специалисты, это связано с тем, что липкие капли могут обездвижить только таких беспозвоночных.

Ученые провели наблюдения с выращенными мушками дрозофил с высоким содержанием атомов «тяжелого» азота-15, которыми пытались Triantha occidentalis. Затем они обнаружили следы азота в клетках растения. По оценкам ученых, растение подобным образом получает около 60% азота, который содержится в его побегах и листьях.

По словам руководившего исследованием ботаника Шона Грэма, ученых удивило, что плотоядный представитель флоры был обнаружен не в экзотическом месте, а в Ванкувере, передает «Газета.ру». Авторы научной работы отметили, что ложный асфодель — первое новое плотоядное растение, обнаруженное за последние 20 лет.

Ранее, 3 августа, в журнале журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology была опубликована статья, в которой говорилось о том, что растение Nigella sativa (чернушка посевная) могут в будущем использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией, аллергическим ринитом и синуситом, а также с детской эпилепсией. В растении, заявили ученые, содержится тимохинон, который обладает нейропротекторным действием, то есть способностью предупреждать повреждение нейронов мозга.

Между тем специалисты рассказали «Известиям» о том, что возможности растения еще предстоит проверить. Эксперты также посоветовали заболевшим COVID-19 россиянам не заниматься самолечением и следовать рекомендациям врачей.

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