Ученые оценили эффективность нового «антиковидного» цветка

Нейтрализующие свойства тимохинона (вещество, которое содержится в цветковом растении чернушке посевной) против коронавирусной инфекции нужно проверить на компьютерной модели, считает профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус.

Таким образом он прокомментировал статью, которая накануне была опубликована в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology. В материале говорилось о том, что цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная), произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, в будущем может быть использовано как новое средство, позволяющее бороться с коронавирусной инфекцией. По информации ученых, подобное растение также помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом и в борьбе с детской эпилепсией.

По словам специалиста, на сегодняшний день разработана масса компьютерных моделей, позволяющих анализировать блокирующие свойства разных субстратов к S-белку, содержащемуся в коронавирусе. При этом после компьютерной проверки понадобятся лабораторные и клинические испытания, добавил Продеус.

«Сейчас уже подобрано более десятка различных синтетических и природных соединений, которые потенциально имеют блокирующий эффект», — сказал он в среду, 4 августа, в беседе с «Известиями».

Молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов, в свою очередь сообщил, что в мире есть множество веществ, способных на клеточном уровне влиять на инфекцию, однако не все из них пригодны для лечения людей.

«До конечного результата — чтобы эти вещества показали эффективность на животных и на людях — доходит максимум 1%», — заявил он в беседе с РБК.

Нетесов подчеркнул, что подобные якобы эффективные в борьбе с COVID-19 растения находят регулярно.

Вместе с тем инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что говорить о полезных свойствах чернушки посевной в контексте лечения коронавируса пока рано. По его словам, в случае, если гипотеза найдет свое подтверждение, «человек на коне».

Эксперты также посоветовали заболевшим COVID-19 россиянам не заниматься самолечением и следовать рекомендациям врачей.

Ранее, 2 августа, врач-инфекционист Евгений Тимаков, вакцинация от COVID-19 поможет защитить человека от постковидного синдрома, в случае если он всё же заразился. В качестве аргумента он подчеркнул, что людей, которые привились, в реабилитационных центрах нет.

29 июля сообщалось, что ученые Геттингенского университета в Германии разработали нанотела, которые эффективно блокируют коронавирус SARS-CoV-2 и его новые опасные варианты. Отмечается, что создать нанотела ученым помогли альпаки. Исследователи иммунизировали животных, а затем взяли образцы крови и выделили около миллиарда различных антител.

Вместе с тем в России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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