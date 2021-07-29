Ученые в Германии разработали эффективное средство против коронавируса

Ученые Геттингенского университета в Германии разработали нанотела, которые эффективно блокируют коронавирус SARS-CoV-2 и его новые опасные варианты. Об этом говорится в статье, опубликованной в The EMBO Journal.

«Нанотела представляют собой уменьшенную версию антител — молекул, которые прикрепляются к вирусам и другим инфекционным агентам и нейтрализуют их. Мини-антитела, или VHH, направлены против S-белка коронавируса, который участвует в прикреплении вируса к рецепторам на поверхности заражаемой клетки и последующем проникновении его внутрь. Нанотела блокируют рецептор-связывающий домен коронавируса, предотвращая заражение», — сказано в публикации.

Отмечается, что создать нанотела ученым помогли альпаки. Исследователи иммунизировали животных, а затем взяли образцы крови и выделили около миллиарда различных антител.

Ранее в этот день стало известно, что ученые Бостонской детской больницы, Массачусетского технологического института и медицинского центра Университета Миссисипи провели исследование и выяснили: — по изображению распространения инфекции в носоглотке можно предсказать, у кого разовьется тяжелая форма COVID-19.

В июле ученые из Великобритании, изучившие влияние коронавируса на когнитивные способности людей, пришли к выводу, согласно которому у переболевших COVID-19 может наблюдаться значительное снижение уровня интеллекта. Так, выздоровевшие указывали на ощущение тумана в голове и зачастую не могли справиться с логическими заданиями.

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