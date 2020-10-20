Что за ботва: российские селекционеры вывели негниющую свеклу

Российские селекционеры создали 13 новых гибридов сахарной свеклы. Они не гниют в отличие от зарубежных корнеплодов и устойчивы к болезням и засухе. К 2025 году число новых гибридов с такими характеристикам планируют довести до 40. Сейчас российский рынок практически полностью принадлежит иностранным производителям семян. С мерами господдержки к концу 2025 года российские селекционеры планируют отвоевать долю в 25%. Импортозамещение обеспечит продовольственную независимость страны.

Смена поколений

Сегодня сахарная свекла служит исключительно сырьем для добычи сахара. Последние 20 лет в России ее выращивают из иностранных семян. Такая ситуация сложилась в начале века, когда зарубежные компании предложили продукт с характеристиками привлекательнее отечественного.

Во-первых, импортные семена можно сеять поштучно, а не россыпью, — это значительно снижает затраты. Такой эффект дает технология предпосевной обработки — дражирование. По ней семена обволакивают специальными растворами. Они затвердевают на воздухе и образуют твердую оболочку, как у драже. Во-вторых, корнеплоды из российских семян сильно отличались внешне. Иностранные же были идеально выровнены по фенотипу, и это облегчало процесс сбора урожая.

В рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП) российские селекционеры выводят новые конкурентоспособные гибриды сахарной свеклы. В программе участвует компания «СоюзСемьСвекла», объединившая специалистов «Щелково Агрохим» и «РусАгро», а также научные учреждения Минобрнауки России. К 2025 году будет создано более 40 новых гибридов, сообщили в «Щелково Агрохим».

Что за ботва Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— На данный момент создано 13 гибридов, уже зарегистрированных в государственном реестре, — рассказал генеральный директор компании «Щелково Агрохим» академик РАН Салис Каракотов. — К концу 2021 года для регистрации будет представлено еще 18–20, они сейчас проходят ряд испытаний. Все они созданы по принципу слабой чувствительности к корневым гнилям, засухе и самой распространенной болезни сахарной свеклы — церкоспорозу (его вызывает особый гриб, который поражает листья, иногда стебли и черешки. С ним можно бороться и химическими методами, но устойчивость плодов предпочтительнее. — «Известия»).

Новые гибриды в 10 раз более устойчивы к корневой гнили, чем зарубежные, уточнил Салис Каракотов.

— У них есть определенный набор генов, которые формируют устойчивость к действию патогенных возбудителей — грибов и бактерий. Если процент загнивших корнеплодов на гектаре у иностранцев был в этом году 10% и выше, то наши имели показатель 0,8% , — сообщил специалист.

Урожай новых гибридов российской сахарной свеклы также будет более однороден по размеру плодов. Провести дражирование семян позволит новый завод «Щелково Агрохим».

Что за ботва Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Справка «Известий» Гибрид отличается от сорта тем, что не способен к самостоятельному размножению. Гибрид состоит из двух чистых линий — материнской и отцовской. Первая представляет собой стерильную линию, а вторая — опылитель. Зачастую селекционеры сами не знают, что именно вырастет из гибрида. Однако у сорта есть «потолок» возможностей, а гибрид может дать значительно большую урожайность.

Гибриды бывают разные

Компании, сеющие свеклу, располагаются в разных частях России и ставят разные цели: одним важна урожайность, другим — большая сахаристость плода. Поэтому набор гибридов должен быть достаточно разнообразным, чтобы покрывать эти потребности. В соответствии с названием, урожайные гибриды более плодовиты. Из сахаристых можно получить больше сахара, но они менее плодовиты. Есть и третий тип — промежуточный, урожайно-сахаристый. Производителям нужны все, так как у них разные сроки технологической зрелости. Урожайные гибриды созревают раньше, а сахаристые позже. Таким образом, посеяв несколько типов гибридов, можно собрать несколько урожаев свеклы за год.

Благодаря более мягким климатическим условиям европейцы могут доставлять свеклу на завод сразу с поля, поэтому у них не было необходимости развивать устойчивость корнеплода к гниению, рассказала доцент кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Московского государственного университета пищевых производств Марина Мойсеяк. Зато зарубежные селекционеры могли позволить себе работать над урожайностью и сахаристостью.

Сохраняемость свеклы важна именно для российских климатических условий, пояснила эксперт.

Что за ботва Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Изначально советские генетики и селекционеры работали над тем, чтобы свекла выдерживала слабые морозы и долго хранилась, — рассказала эксперт. — Собирают ее с конца августа по октябрь, хранят в кагатах (насыпь корнеплодов особой формы. — «Известия»). Раньше заводы перерабатывали свеклу практически до марта, сейчас благодаря переоснащению и наращиванию мощностей стараются переработать до нового года.

Кроме того, важна устойчивость растений к жаре и засухе. Идеальный климат для выращивания сахарной свеклы есть во Франции, в России же корнеплодам зачастую не хватает нужной им влаги, и селекционерам необходимо это учитывать.

Продовольственная безопасность

К 2025 году отечественные семена сахарной свеклы должны занять четверть рынка, подразумевает ФНТП.

Импортозамещение в области продовольствия, то есть независимость от зарубежных партнеров, — важная часть обеспечения национальной безопасности, пояснили в Министерстве науки и высшего образования России.

Что за ботва Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Одной из мер по снижению импортозависимости нашего агропрома и повышению конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции стала реализация Минобрнауки и Минсельхозом научно-технической политики в АПК, меры в рамках которой придают импульс трансферу отечественных агротехнологий в реальный сектор экономики, — пояснил «Известиям» директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Вугар Багиров.

Благодаря молекулярно-генетическим исследованиям появились отечественные семена в разы дешевле импортных, пояснил чиновник. При этом они лучше приспособлены к российским агроклиматическим условиям (засухоустойчивые) и неприхотливы в уходе, выровнены, не подвержены гнили. Это позволит агробизнесу слезть с «импортной иглы», сказал Вугар Багиров.

— Опыт 2020 года показал, что импортные аналоги в условиях климатических изменений значительно уступили отечественным гибридам по своим качественным характеристикам, — утверждает специалист.

При этом покупатели семян, произведенных в рамках ФНТП (федеральной научно-технической программы), могут получить от государства субсидию на компенсацию до 70% затрат, отметил Вугар Багиров.

Что за ботва Фото: ТАСС/Егор Алеев

Цель занять четверть рынка семян сахарной свеклы через пять лет станет вполне достижима, считают в «Щелково Агрохим» и «РусАгро». Хотя некоторые эксперты в этом сомневаются.

— Мне заявленная цель кажется слишком амбициозной, — заявила менеджер Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100» ) Надежда Долматова. — Чтобы занять 25% рынка, гибриды отечественной селекции должны обладать набором таких ценных хозяйственных характеристик, которые обеспечат их уникальность и конкурентоспособность, а также предлагаться сельхозтоваропроизводителям по очень выгодной цене.