Пустые обещания США принять Украину в НАТО нужны только для того, чтобы успокоить союзников по альянсу и еще больше разжечь конфликт. Об этом 12 июня рассказал «Известиям» независимый международный эксперт по Китаю Эндрю Люн.

«США поддержали заявку Украины, но не назвали никаких конкретных сроков. Так что их слова не стоят ничего. И потом, это способ успокоить украинцев и успокоить союзников по НАТО», — заявил эксперт.

По его словам, Соединенные Штаты не решаются вступить в прямой конфликт с Россией. Однако они пытаются обострить ситуацию иначе, поставляя боеприпасы, деньги, объединяя страны Европейского союза, при этом избегая прямого столкновения с Россией, поскольку знают, что это спровоцирует открытую, возможно ядерную, войну.

«Осознавая эту опасность, США все равно хотят «надавить на газ» и попытаться создать ситуацию, будто бы Украина вступает в НАТО. Они знают, что это вызовет еще большую войну», — прокомментировал Люн.

Ранее, 11 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. назвал вступление Украины в НАТО недопустимой угрозой для безопасности РФ. Кроме того, Песков напомнил, что Россия не будет обсуждать элементы по безопасности, которые вырваны из общего контекста. Как указал пресс-секретарь президента, страна готова рассмотреть в комплексе все аспекты, которые связаны с безопасностью России и на континенте, а также с гарантией безопасности для других государств.

Ранее, 10 июля, по итогам саммита НАТО сообщалось, что страны объединения намерены продолжать поддержку Украины на ее пути к членству в Североатлантическом альянсе. В декларации отмечалось, что приглашение будет направлено сразу же, как только будут выполнены необходимые условия, а также когда все союзники дадут свое согласие. По словам участников альянса, каждое решение в рамках взаимодействия НАТО и Киева представляет собой «мост к членству Украины» в альянсе.

В тот же день генсек объединения Йенс Столтенберг отметил, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что альянс «приближает» Киев к членству. Например, по итогам саммита государства — участники блока согласуют большой пакет мер, в том числе долгосрочные финансовые обязательства и новые военные поставки.

При этом 4 июня американский президент Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО даже после завершения конфликта. В мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.