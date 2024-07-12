Австралия объявила о передаче пакета военной помощи Украине на $250 млн

Австралия объявила о крупнейшем до этого времени единоразовом транше военной помощи Киеву на сумму $250 млн. Об этом в четверг, 11 июля, заявили в министерстве обороны страны.

«Правительство [премьер-министра Энтони] Альбанезе продолжает оказывать неизменную поддержку Украине, объявляя о крупнейшем австралийском едином пакете военной помощи на сумму почти $250 млн», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министра обороны Австралии.

Пакет будет включать системы противовоздушной обороны (ПВО), оружие класса «воздух – земля», боеприпасы, противотанковое оружие, а также партию обуви для мужчин и женщин.

«Сегодняшнее заявление правительства Альбанезе увеличивает военную помощь Австралии Украине до почти $1,1 млрд» — уточнили в ведомстве.

Ранее, 11 июля, СМИ сообщили о планах Канады выделить пакет военной помощи Украине на $367 млн. Кроме того, в публикации со ссылкой на высокопоставленного чиновника добавили, что Оттава начнет обеспечивать значительную часть подготовки украинских пилотов истребителей.

В апреле Австралия выделяла Украине пакет помощи на общую сумму $100 млн. Как подчеркнул премьер-министр страны Ричард Марлз, $50 млн пойдут на финансирование систем противовоздушной обороны малой дальности, $30 млн потратят на беспилотники и еще $15 млн направят на оборудование, включая шлемы, надувные лодки, ботинки, противопожарные маски и электрогенераторы.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.