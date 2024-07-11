Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Врач рассказала о вреде избыточного потребления фруктов
Мир
Миссия Пекина при ЕС осудила высказывания о КНР в декларации саммита НАТО
Культура
На Apple TV+ вышла философская драма «Санни» про робота и людей
Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Ступино
Экономика
Эксперты предрекли отсутствие мер по решению конфликта на Украине после саммита НАТО
Наука и техника
Эксперты рассказали о российско-китайском лунном ядерном реакторе
Армия
Силы ПВО уничтожили за ночь пять беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
Армия
Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил тяжелую бронетехнику ВСУ в районе Работино
Общество
Российские компании рассказали о планах повысить сотрудникам зарплаты
Происшествия
Силы ПВО сбили еще один беспилотник над Брянской областью
Мир
Аналитик указал на беспокойство НАТО состоянием Байдена перед выборами
Армия
Расчет САУ «Мста-С» группировки «Центр» уничтожил тайный командный пункт ВСУ 
Культура
Продажи книг по главам выросли в России почти в шесть раз
Мир
В СВР рассекретили документ о планах Парижа отправить 2 тыс. солдат на Украину
Мир
Reuters сообщило о возобновлении поставок США 500-фунтовых бомб в Израиль
Мир
Главы МО Греции, Болгарии и Румынии решили создать военный коридор
Мир
Неизвестные обстреляли машину из кортежа вице-президента Колумбии
Сюжет:

СМИ сообщили о планах Канады выделить пакет военной помощи Украине на $367 млн

NP: Канада выделит Украине пакет военной помощи на $367 млн
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оттава намерена предоставить Киеву пакет военной помощи на сумму $500 млн Канады (около $367 млн США). Об этом в среду, 10 июля, сообщила газета National Post.

«Канада предоставит Украине еще $500 млн военной помощи, поскольку премьер-министр [Канады] Джастин Трюдо намерен провести личную беседу с президентом [Украины] Владимиром Зеленским (срок полномочий истек 20 мая. — Ред.) на саммите НАТО в Вашингтоне», — говорится в публикации издания.

Кроме того, в публикации со ссылкой на высокопоставленного чиновника добавили, что Оттава начнет обеспечивать значительную часть подготовки украинских пилотов истребителей.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит 9-11 июля.

Силы по средствам: Запад ищет способы экстренно укрепить ВСУ
Зачем в Киев приехала Бербок, чего опасаются в Европе и почему изменились цели «саммита мира»

Ранее, 13 июля, сообщалось, что министр национальной обороны Уильям (Билл) Блэр рассказал, что Канада переправила в Европу первую партию обещанных Киеву бронемашин. Полностью заказ из 50 военных броневиков Канада планирует передать Украине в течение трех лет.

29 мая глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава не ограничивает Киев в использовании передаваемого оружия. По ее словам, Россия якобы не придерживается красных линий, поэтому в вопросе поставок оружия Киеву необходимо занять «прогрессивную позицию».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024