СМИ сообщили о планах Канады выделить пакет военной помощи Украине на $367 млн
Оттава намерена предоставить Киеву пакет военной помощи на сумму $500 млн Канады (около $367 млн США). Об этом в среду, 10 июля, сообщила газета National Post.
«Канада предоставит Украине еще $500 млн военной помощи, поскольку премьер-министр [Канады] Джастин Трюдо намерен провести личную беседу с президентом [Украины] Владимиром Зеленским (срок полномочий истек 20 мая. — Ред.) на саммите НАТО в Вашингтоне», — говорится в публикации издания.
Кроме того, в публикации со ссылкой на высокопоставленного чиновника добавили, что Оттава начнет обеспечивать значительную часть подготовки украинских пилотов истребителей.
Саммит НАТО в Вашингтоне проходит 9-11 июля.
Ранее, 13 июля, сообщалось, что министр национальной обороны Уильям (Билл) Блэр рассказал, что Канада переправила в Европу первую партию обещанных Киеву бронемашин. Полностью заказ из 50 военных броневиков Канада планирует передать Украине в течение трех лет.
29 мая глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава не ограничивает Киев в использовании передаваемого оружия. По ее словам, Россия якобы не придерживается красных линий, поэтому в вопросе поставок оружия Киеву необходимо занять «прогрессивную позицию».
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных