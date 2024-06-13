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Министр обороны Канады сообщил об отправке Киеву первых бронемашин

Минобороны Канады: на Украину отправили первые четыре из 50 бронетранспортеров
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Фото: Global Look Press/Виктор Лисицын
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Канада переправила в Европу первую партию обещанных Киеву бронемашин, сообщил 13 июня министр национальной обороны Уильям (Билл) Блэр. Обучить украинцев управлению ими он пообещал текущим летом.

«Первые четыре из 50 новых бронированных машин, собранных канадскими рабочими для Украины, направляются в ангары Вооруженных сил Украины. Сегодня в Лондоне, провинция Онтарио, видел, как машины погрузили на грузовики. Этим летом украинские военнослужащие будут обучены тому, как ими пользоваться», — написал Блэр в соцсети Х.

Полностью заказ из 50 военных броневиков Канада планирует передать Украине в течение трех лет.

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29 мая глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава не ограничивает Киев в использовании передаваемого оружия. По ее словам, Россия якобы не придерживается «красных линий», поэтому в вопросе поставок оружия Киеву необходимо занять «прогрессивную позицию».

26 апреля Канада заявила о намерении выделить Украине $2,1 млн на производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на украинской территории. Как заявил министр национальной обороны Уильям Блэр, это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных БПЛА.

21 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда обсудили вопросы поддержки Украины в ходе встречи на базе канадских вооруженных сил Эскуаймолт. Политики «подтвердили их непоколебимую поддержку Украины» и обсудили способы оказания дальнейшей помощи Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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