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Постпред РФ заявил о доказательствах поражения больницы в Киеве ракетой NASAMS

Постпред РФ: все материалы доказывают поражение больницы в Киеве ракетой NASAMS
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Детская больница «Охматдет» в Киеве была поражена в результате попадания ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, расположенного в черте украинской столицы. Об этом заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич на заседании Постоянного совета организации в четверг, 11 июля.

«Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений детского больничного комплекса «Охматдет» вследствие падения ракеты, запущенной из ЗРК NASAMS, который был размещен в черте города в нарушение норм международного гуманитарного права», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что в пользу этой версии свидетельствуют внешний вид и пропорции снаряда. Именно ракетам ЗРК NASAMS свойственно такое строение хвостовой части. Кроме того, это подтверждают шрапнельные повреждения окружающих объектов, которые идентичны тем, что могут появиться после удара зенитной ракеты.

«Напомним, комплексы NASAMS наиболее активно поставляет киевскому режиму Норвегия», — подчеркнул Буякевич.

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До этого, 9 июля, постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что обвинения в адрес России со стороны организации в ударе по больнице являются проявлением двойных стандартов. При этом Небензя также призвал к ответу власти Норвегии, которые передали установку NASAMS Украине, и задал вопрос, санкционировали ли они удары по детской больнице с ее использованием.

Ранее в этот день военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, упавшая на здание больницы в Киеве, произведена в Норвегии. По его мнению, ВСУ разместили систему в жилой зоне, а когда ракеты ВС РФ начали атаковать объекты военного-промышленного назначения, ракета начала наводиться на них, «но по траектории врезалась в дома, в том числе и в больницу».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил, что Вооруженные силы (ВС) РФ не наносят удары по гражданским целям на Украине, атаки совершаются исключительно на объекты военной инфраструктуры.

О том, что в больницу в Киеве попала украинская ракета, говорили и накануне в Минобороны РФ. Целями таких провокаций оборонное ведомство назвало обеспечение дальнейшего финансирования и продолжение боевых действий до последнего украинца.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

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