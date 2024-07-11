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Гаврилов заявил о риске Европы стать театром военных действий после размещения ракет США

Гаврилов: ЕС рискует стать театром военно-политической напряженности из-за США
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Фото: t.me/armscontrolrus
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Стратеги США ведут к тому, что Европа рискует стать театром обострения военно-политической напряженности с катастрофическими последствиями, решение разместить американские дальнобойные ракеты на территории Германии с 2026 года — это грубый просчет обеих стран. Об этом 11 июля заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Осознанно или подсознательно американские стратеги подводят к тому, что с технической и теоретической точек зрения именно Европа рискует стать эвентуальным театром обострения военно-политической напряженности с катастрофическими последствиями», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Гаврилов отметил, что решение США и Германии демонстрирует всему миру их нацеленность на подрыв международной безопасности и стратегической стабильности.

По мнению дипломата, Вашингтон и Берлин забыли уроки прошлого, которые показывают, что Соединенным Штатам рано или поздно придется договариваться с Россией и «убирать всё это железо обратно к себе или уничтожать».

«С военной точки зрения, речь идет о наращивании натовцами угроз безопасности, которые Российская Федерация будет вынуждена эффективно парировать», — добавил Гаврилов.

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Накануне, 10 июля, Пентагон сообщил, что США приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году. Речь шла о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что решение о размещении ракет США в ФРГ является неприемлемым, и подчеркнула, что у России будет жесткий и адекватный ответ на данный шаг.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков также подтвердил, что РФ есть чем ответить, поскольку Москва давно готовилась к эскалации агрессии со стороны Запада. При этом дипломат обратил внимание, что РФ не будет ввязываться в дорогостоящую гонку вооружений, потому что у страны есть всё необходимое для защиты.

Немецкий политик и член бундестага ФРГ от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт указала на то, что планы США по размещению ракет в Германии являются безумием. По ее словам, такой шаг не только не повышает безопасность страны, а наоборот — в результате Германия может стать театром военных действий.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал решение очень хорошим и отметил, что оно готовилось давно. Американские ракеты поспособствуют сдерживанию РФ, добавил он.

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