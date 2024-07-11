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«Известия» выяснили, почему новый флагман от Samsung подойдет не всем

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Фото: Samsung
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«Известия» одними из первых в России протестировали новый флагман компании Samsung — 7,6-дюймовый смартфон Galaxy Z Fold6, стоимость которого начинается от 190 тыс. рублей. Редакция определила ключевые преимущества и недостатки новинки, поделилась фактологической информацией и сделала выводы о дальнейшей судьбе смелого гаджета.

Как на углах: часть функций ИИ не работает на Samsung Galaxy S24 в России
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В России он поступит в онлайн и офлайн продажу 24 июля. Одной из привлекательных черт станет интеграция искусственного интеллекта Galaxy AI в различные приложения, связанные с фото и съемкой.

Несмотря на все плюсы, такие как гибкий экран, уникальный форм-фактор книжки и емкий аккумулятор, новинка вряд ли сможет заменить планшет или ноутбук, а для любителей компактных устройств рискует оказаться излишне громоздкой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Форм-фактор риска: произведет ли новинка Samsung фурор в России

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