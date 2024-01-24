Как на углах: часть функций ИИ не работает на Samsung Galaxy S24 в России

«Известия» первыми в России протестировали новый флагманский смартфон — Samsung Galaxy S24 Ultra . Такой аппарат можно приобрести от 147 тыс. рублей. В целом у него пока больше минусов, чем плюсов: высокая цена, небольшое количество изменений по сравнению с предшественником, не корректно работает портретная съемка, а часть функций с искусственным интеллектом и вовсе не доступна на русском языке . Продажи новой линейки гаджетов стартовали в РФ 19 января, раньше остального мира.

Комплектация и дизайн

В Samsung пошли по пути Apple — решив, что блок с зарядным устройством в комплекте не нужен . Поэтому за 147 тыс. рублей , а именно столько стоит начальная версия Galaxy S24 Ultra на 256 Гб, покупатель получает весьма скудный набор — сам гаджет, провод USB-C — USB-C, бумажные инструкции и скрепку для лотка SIM-карты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дизайн смартфона получился очень спорным. Традиционно южнокорейские аппараты были одними из самых удобных в использовании, но с нынешним поколением что-то пошло не так. В компании решили полностью отказаться от скругленных граней и сделали форму, напоминающую кирпич — острую и рубленую .

Нововведения не пошли на пользу смартфону: его просто неудобно держать в руках, так как гаджет буквально впивается в ладонь. Ощущается это практически сразу . Поэтому первое, о чем придется позаботиться новоиспеченному владельцу Ultra, — это купить удобный чехол . А это удовольствие не из дешевых — в зависимости от формата придется заплатить дополнительно от 3,5 тыс. до 7 тыс. рублей .

Другое нововведение — это титановый корпус. Но и тут корейские дизайнеры подсмотрели решение у компании из Купертино. Тем не менее к внешнему виду аппарата претензий нет: он смотрится очень дорого . Можно выбрать из нескольких цветов — черный, темно-синий, серый и золотой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Корреспондент «Известий» переходил на S24 Ultra с iPhone 15 Pro Max, и отдельно стоит сказать несколько слов про функцию переноса данных с «яблочного» аппарата на Galaxy. Samsung Smart Switch работает очень корректно — он позволяет скопировать с iPhone все нужные данные, начиная от фотографий и видео и заканчивая контактами . В зависимости от количества информации переход занимает в среднем до одного часа . Данные можно загрузить как из iCloud, так и с помощью комплектного провода.

Производительность, дисплей и камеры

В предоставленном компанией МТС Galaxy S24 Ultra установлен новейший чип от Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3. Это очень мощный процессор, который способен конкурировать с A17 Pro, установленным в iPhone 15 Pro Max . По результатам проведенных синтетических тестов, флагман «яблочной» компании оказался немного быстрее , но в повседневном использовании разницы между двумя гаджетами пользователь не увидит.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Дисплей у Galaxy S24 Ultra также на высоте — это 6,9-дюймовый экран с разрешением 3120х1440 пикселей с переменной частотой до 120 Гц . Он оснащен стеклом Corning Gorilla Glass, которое защищает его от царапин . Смотртеть картинки на таком экране действительно приятно и комфортно. По умолчанию стоит не максимальное разрешение, однако поменять его можно в настройках. Это хитрая уловка от компании Samsung: телефон с включенным более низким разрешением «живет» от одного заряда аккумулятора дольше, чем в режиме повышенной четкости.

Что касается камер, то они получились весьма спорными. В стремлении сделать всё как у Apple южнокорейцы даже пошли на ухудшение технических характеристик — если раньше владельцы Galaxy могли похвастаться перед обладателями «яблочных» гаджетов 10-кратным оптическим зумом, то теперь он точно такой же пятикратный, как и в iPhone 15 Pro Max .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

К четкости фотографии вопросов нет — Samsung снимает очень хорошо. Однако есть вопросы к постобработке снимков — в сравнении с iPhone 15 Pro Max цветовая гамма на Samsung более холодная . Особенно четко это видно в режиме портрета: если на iPhone кожа получилась естественной, то на Galaxy видна работа «улучшалок». Также ИИ не справился и с ресницами — на «яблочном» аппарате четко видна каждая ресничка, а на девайсе из Южной Кореи они размыты. В целом сложилось впечатление, что Samsung не до конца оптимизировал софт на новом смартфоне, и вполне возможно, что через несколько обновлений Galaxy научится корректно снимать.

Искусственный интеллект

Одной из главных фишек линейки S24 стал искусственный интеллект. Например, с помощью функции Circle to Search можно получить данные о любом объекте прямо с камеры смартфона . Другой полезный инструмент — Instant Slow-mo, который делает из обычного видео замедленное . По мнению южнокорейских инженеров, люди не всегда знают, когда хотят снять замедленное видео, а когда обычное, и это решение может пригодиться как раз для таких случаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще одна функция (правда не работающая на русском языке) — автоматический перевод во время звонка с одного языка на другой. Например, если владелец разговаривает на английском языке, а его собеседник — на немецком, то телефон прямо на экране предоставит текстовый вариант беседы . При этом приходится постоянно смотреть в смартфон — и это не слишком удобно.

Итоги