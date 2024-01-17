Флагман в руки: Galaxy S24 появится в России раньше остального мира

Серия смартфонов Samsung Galaxy S24, анонс которой состоится в среду, 17 января, в 20:00 мск, появится в продаже в России уже на этой неделе , рассказали «Известиям» собеседники в ритейле и представители сотовых операторов. Это станет возможным благодаря тому, что южнокорейский производитель официально не работает на территории нашей страны, а значит, отечественные ритейлеры могут не согласовывать с компанией дату начала продаж . Стоимость новинок составит от 90 тыс. до 190 тыс. рублей . Эксперты считают, что гаджеты вряд ли будут популярными у российских покупателей из-за малого количества изменений в них по сравнению с предыдущими моделями.

Когда можно будет купить новинки Samsung

Обычно южнокорейский производитель начинает продавать свои флагманские устройства в среднем спустя две недели после анонса . По словам источника в одном из крупных магазинов, цены на новые гаджеты будут варьироваться от 90 тыс. до 190 тыс. рублей.

— Продажи серии Galaxy S24 на маркетплейсе могут начаться до конца этой недели , — сообщили «Известиям» в пресс-службе Ozon.

Информацию о том, что Galaxy S24 могут появиться на полках магазинов раньше остального мира, подтвердили и представители трех мобильных операторов — МТС, Tele2 и «Мегафона» . Там напомнили, что аналогичная ситуация произошла в прошлом году — Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip 5 начали продавать на неделю раньше, чем в других странах . В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что планируют запустить предзаказ сразу после окончания презентации южнокорейского бренда . «Известия» отправили запрос в «Билайн» и restore:.

Фото: youtube.com/Техно Гарри

— Продукция компании Samsung включена в список брендов, для которых предусмотрена возможность поставок по схеме параллельного импорта . Последние полтора года устройства этого производителя именно так и без задержек приходят на российский рынок , — напомнила продукт-менеджер направления «Телеком» дистрибьютора DiHouse Юлия Бахвалова.

По словам представителей другого IT-дистрибьютора, ритейлеры и сотовые операторы закупают гаджеты у поставщиков в Армении, Казахстане и ОАЭ , которые, в свою очередь, получают их заранее от производителя, чтобы успеть завезти нужное количество устройств к дате начала официальных продаж по всему миру.

— Но поскольку в России официально Samsung не работает, то российские продавцы больше не обязаны согласовывать с вендором дату старта продаж . Когда компания сама занималась дистрибуцией своих товаров, подобное было невозможно, поскольку это грозило продавцам огромным штрафом и даже разрывом контракта с производителем, — подчеркнул источник «Известий».

«Известия» направили запрос в Samsung, однако в корпорации отказались от комментариев.

Что нового в серии Galaxy S24

На презентации в США южнокорейская компания покажет три новых смартфона — это Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra . Основой всех трех моделей станет флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , однако в самой младшей модели будут версии еще и с собственным процессором южнокорейского производителя — Exynos 2400 .

Младшие модели отличаются между собой диагональю экрана — у Galaxy S24 она 6,2 дюйма, у «плюса» — 6,7 дюйма . Что касается количества встроенной памяти, то будут версии на 128, 256 и 512 Гб . Камеры у гаджетов одинаковые — широкоугольный объектив на 50 Мп , телефотообъектив на 10 Мп и ультраширокоугольная камера на 12 Мп . Все устройства способны писать видео с разрешением вплоть до 8К .

Фото: youtube.com/Техно Гарри

В свою очередь, флагманский Galaxy S24 получит дополнительный объем памяти вплоть до 1 ТБ и улучшенный набор камер — широкоугольную на 200 Мп, специальную камеру для пятикратного оптического зума, телефотообъектив на 10 Мп и ультраширокоугольную линзу на 12 Мп.

— Samsung делает ставку не столько на «железо», сколько на искусственный интеллект . Сейчас активно крутится реклама Galaxy Ai — это своего рода сборник тех решений, который так или иначе мы уже видели у других компаний, например Microsoft , — рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, какие-то возможности нового ИИ южнокорейского производителя будут работать на русском языке, но не все . Тем не менее люди захотят посмотреть на «умный» смартфон, и это станет одной из причин для приобретения нового гаджета , добавил эксперт.

— Флагманские смартфоны Samsung, как и их главный конкурент iPhone, эволюционируют медленно — обычно существенные улучшения в Galaxy S компания приурочивает к смене главной камеры в модели Ultra , — сказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Поэтому изменения по сравнению с предыдущими версиями будут минимальны — в младших S24 и S24+ чуть расширят диагональ дисплеев — не столько ради моды, сколько с целью хотя бы на +100 мА·ч следом увеличить емкость аккумуляторов (любые современные компактные смартфоны с флагманским процессором — как iPhone, так и Samsung — разряжаются слишком быстро), пояснил специалист.

Фото: youtube.com/Техно Гарри

— Обновление процессора с Snapdragon 8 Gen 2 на современный Gen 3 принесет с собой поддержку Wi-Fi 7 взамен Wi-Fi 6E , а в качестве приятного бонуса Samsung установит в серию S24 дисплеи с большим запасом яркости — рекордным среди Android-смартфонов . И скопирует решение Apple c титановым корпусом у старшей модели , — объяснил Евгений Харитонов.

В то же время Samsung пойдет на ухудшение камеры — она получит всего пятикратный оптический зум вместо десятикратного, как у предыдущей модели , отметил эксперт.