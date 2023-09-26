Платежное поучение: Samsung возобновил поддержку партнеров в РФ

Samsung возобновил финансовую поддержку своих российских партнеров — ритейлеров и дистрибьюторов, рассказали «Известиям» сразу несколько источников на рынке электроники. Премии за продажи его техники, которая поступает в РФ по параллельному импорту, могут составлять 1–10% от стоимости закупленных гаджетов, подсчитали они. Эти средства нужны продавцам для продвижения продукции южнокорейской компании, а также чтобы поддерживать цены на нее на конкурентоспособном уровне, объясняют участники рынка. Доля компании на отечественном рынке во время антироссийской санкционной кампании значительно сократилась, пользователи всё чаще отдают предпочтение китайским смартфонам и другим девайсам, поэтому Samsung, чтобы сохранить позиции в РФ, приходится поддерживать импортеров и розницу, говорят эксперты.

Верхом на премии

Южнокорейская компания Samsung возобновила финансовую поддержку продавцов и дистрибьюторов своей электроники в РФ, рассказали «Известиям» четыре источника на рынке гаджетов. По словам одного из них, денежные вливания возобновились летом этого года. Снова работает схема, которая предполагает выплату определенного вознаграждения за продажи смартфонов, планшетов и других девайсов Samsung в РФ: зарубежные структуры, аффилированные с российскими импортерами и продавцами техники, получают от вендора премию в размере 1–10% от стоимости закупленного товара, отметили два собеседника «Известий». Так отбиваются расходы на проведение распродаж, промоакций и тому подобное, объясняют они. Речь идет о продукции, поступающей в РФ по параллельному импорту.

По словам одного из источников, полученные средства, в частности, тратятся на рекламные кампании Samsung и его партнеров-ритейлеров в интернете. При этом такие вливания позволяют продавцам снижать цены на продукцию вендора. Как распределяются средства между импортерами техники и ее конечными торговцами, собеседники «Известий» уточнить затруднились.

В начале 2022 года Samsung прекратил официальные поставки своей продукции в РФ и размещение рекламы на отечественных медиаплатформах.

— Деятельность компании не претерпела никаких изменений, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе российского Samsung.

Возобновить поддержку закупщиков и розничных продавцов из РФ Samsung вынудило снижение доли рынка, отметили источники «Известий». По оценке Mobile Research Group, если в первом полугодии 2022-го на долю южнокорейского вендора приходилось около 27% продаж смартфонов в РФ в натуральном выражении, то за аналогичный период этого года — лишь около 16%. Для сравнения, доля китайских компаний, которая в начале 2022-го составляла около 50%, сейчас превышает 70%. Такое положение вещей не устраивает Samsung, ранее лидировавшего по объему реализации смартфонов на российском рынке, отметил один из его участников.

В натуральном выражении доля в продажах в РФ снизилась не только у Samsung, но и у его конкурента на мировом рынке — компании Apple, добавил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Если в первой половине прошлого года «яблочные» смартфоны занимали 15% отечественного рынка, то сейчас лишь 5%, отметил он. Из iPhone исчезают нужные функции, а из магазина ПО Apple — необходимые программы, например банковские приложения, подчеркнул эксперт.

Ритейлеры и дистрибьюторы Samsung, опрошенные «Известиями», отказались от комментариев либо не ответили на запросы.

Экосистемные вызовы

Samsung приходится конкурировать не с одним отдельно взятым производителем смартфонов, а с замкнутой экосистемой Apple, отметил главный редактор портала о рекламе и маркетинге Adpass.ru Тимур Бордюг. Усиление активности вендора по продвижению выглядит логичным, считает он.

— Если для iPhone экосистема Apple выступает мощным инструментом продвижения, то магазин приложений от Google не является тем же самым для Samsung. Корейский производитель — далеко не единственный поставщик устройств, которые позволяют пользоваться этим магазином. К тому же есть и альтернативные — вспомним хотя бы RuStore, — отмечает эксперт.

Безусловно, денежная стимуляция российских партнеров-торговцев окажет положительный эффект на общие продажи смартфонов и других гаджетов Samsung, считает источник, близкий к одному из импортеров южнокорейской электроники. Он не исключает, что эти инвестиции позволят поднять долю Samsung в РФ на несколько процентных пунктов.

— Samsung прекрасно видит, что его доля на рынке Android-смартфонов в РФ тает — надо принимать какие-то меры для стимулирования продавцов, — сказал руководитель проекта Content Review Сергей Половников.

Китайские производители тоже финансово стимулируют своих российских партнеров, добавил он.

— Samsung не остается ничего другого: либо ты уходишь с нашего рынка, либо ищешь пути обхода рестрикций. Не исключено, что следующим шагом может стать неявное возвращение этого бренда в РФ, — полагает эксперт.

Аудитория премиальных смартфонов Samsung сокращается — если раньше ее удерживали массированные маркетинговые кампании, то теперь такой поддержки нет: чтобы противостоять экспансии китайских брендов, их надо запускать вновь, отметил он.

— Любые конфликты рано или поздно заканчиваются, а рынок остается. За последние полтора года китайские производители смартфонов резко нарастили позиции на российском рынке, воспользовавшись уходом таких именитых вендоров, как Samsung, Apple или LG, — сказал партнер ComNews Research Леонид Коник.

В прошлые годы Samsung вложил гигантские средства в рекламу и маркетинг в РФ, и едва ли ему по душе сжимающаяся, как шагреневая кожа, рыночная доля, считает эксперт.

Далеко не все зарубежные производители — не только восточные, но даже западные — покинули Россию, продолжил он. Это сделали лишь наиболее крупные бренды, находящиеся на виду. Недавно Еврокомиссия со ссылкой на данные Йельской школы менеджмента сообщила, что лишь 40% международных компаний (не только в телекоме и IT, а во всех отраслях) свернули бизнес в нашей стране или приняли такое решение, добавил эксперт.