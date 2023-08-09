Модельный подряд: в России снижаются продажи дорогих смартфонов
В РФ за год более чем на 20% сократился спрос на дорогие смартфоны известных мировых брендов, рассказали «Известиям» участники рынка гаджетов. Помимо прекращения официальных поставок Apple и Samsung в РФ, эксперты видят причину в недоверии покупателей к технике из недружественных стран. Граждане опасаются утечки персональных данных, а в перспективе и массовой блокировки таких аппаратов. На этом фоне растут продажи сверхбюджетных устройств из КНР — в первом полугодии 2023-го этот показатель увеличился вдвое.
Шпионские страсти
На рынке гаджетов изменилась тенденция — снизился спрос на дорогие смартфоны ведущих мировых брендов и вырос интерес людей к бюджетным китайским моделям. Об этом «Известиям» рассказали несколько участников рынка.
Так, в первом полугодии 2023-го в РФ было продано около 5 млн смартфонов бюджетных моделей стоимостью до 8,5 тыс. рублей, что в штуках вдвое больше, чем за аналогичный период 2022-го, рассказали в МТС. Сейчас это 40% от продаж всех таких устройств в стране. Реализация гаджетов дороже 18 тыс. рублей с января по июнь сократились более чем на 22% из-за снижения интереса покупателей к брендам Apple и Samsung, говорят в компании.
Действительно, доля смартфонов дороже 18–20 тыс. рублей сократилась примерно на треть, при этом можно говорить об удвоении продаж аппаратов за 8–10 тыс. рублей, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Связано это не только с тем, что россияне стали экономить на гаджетах, и тем, что выбор аппаратов Apple и Samsung стал меньше, — граждане стали также настороженно относиться к технике из недружественных стран, добавил эксперт.
— Недавно ФСБ сообщила о заражении смартфонов Apple специальным вредоносным софтом, позволяющим в том числе следить за россиянами. «Яблочную» компанию фактически обвинили в сотрудничестве со спецслужбами недружественных государств. После этого ряд ведомств и предприятий, в том числе Минцифры, Минпромторг и «Ростех», запретили сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях, — напомнил эксперт.
По его словам, риски осознают и простые пользователи девайсов: их опасения распространяются и на продукцию других ушедших из нашей страны брендов. Опасения потребителей усиливаются из-за регулярно повторяющихся экспертных дискуссий на тему, могут ли смартфоны из недружественных стран быть заблокированы или отключены в России или нет, добавляет Денис Кусков.
В Роскомнадзоре «Известиям» сказали, что выявляемые атаки для получения информации, обрабатываемой на устройствах с iOS и Android, значительно снижают уровень доверия к устройствам Apple и другим смартфонам из недружественных стран. Там добавили, что при использовании гаджетов с этими операционными системами граждане должны учитывать, что владельцы экосистем — американские компании, не скрывающие свои связи со спецслужбами США.
— Они собирают, хранят и обрабатывают персональные данные, телеметрию устройств (включая местоположение, IP-адреса, контакты, историю звонков и сообщений). Кроме того, владельцы операционных систем имеют технические возможности дистанционно ограничить или нарушить работу устройств, — отметили в Роскомнадзоре.
В ведомстве считают, что в первую очередь необходимо обеспечить безопасность мобильных устройств для органов исполнительной власти, госкорпораций и компаний, значимых субъектов КИИ.
— В настоящее время ведется работа в направлении замещения иностранных мобильных платформ и формирования независимой российской облачной экосистемы. На рынке уже представлены отечественные мобильные устройства с российскими мобильными операционными системами, не зависящими от облачных мобильных сервисов Apple и Google. Функционирует единый российский магазин приложений RuStore, — пояснили в Роскомнадзоре.
Действительно, несколько лет назад госслужащим рекомендовали использовать аппараты крупных международных брендов, в частности, Samsung, отмечает руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров. Но теперь ситуация изменилась — утечки данных, возможность вендоров из недружественных стран настраивать аппараты таким образом, что они будут передавать заинтересованным лицам множество данных о пользователях, заставляет отказываться от них, отметил эксперт. Конечно, это недоверие передается и рынку в целом, добавил он.
Но всё же основной фактор снижения спроса — высокие цены на премиальные аппараты крупных международных брендов, считает эксперт.
Внимание, ценник
В первой половине 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го количество проданных смартфонов в России выросло с 11,2 млн до 13,1 млн. При этом в денежном выражении показатель снизился с 281,3 млрд до 277,6 млрд рублей, то есть средняя цена смартфона уменьшилась на 12,7%, отмечает аналитик по розничным проектам ГК «F+ tech | Марвел» Артур Махлаюк.
С одной стороны, такая динамика связана с изменением поведения покупателей — люди стали относиться к покупкам более рационально и экономно, считает эксперт. Но с другой, на спрос повлияло и общее падение поставок премиальных устройств, а также их относительно высокая цена, несмотря на большие товарные запасы и скидки у продавцов, полагает он.
Тенденцию подтверждают и в Wildberries: покупатели всё чаще приобретают недорогие модели смартфонов стоимостью до 12–15 тыс. рублей. Связано это не только с желанием сэкономить средства, но и с технологическим развитием гаджетов и конкуренцией на рынке, отметили там. Сегодня модели экономкласса отвечают практически всем требованиям потребителей: есть предложения с большими экранами, емким аккумулятором, качественной камерой, добавил представитель маркетплейса.
— По нашей оценке, в первом полугодии средний чек при покупке смартфонов в целом по стране снизился на 16% год к году, до порядка 21 тыс. рублей. Доля девайсов до 15 тыс. рублей в России увеличилась до 25% в деньгах (годом ранее чуть менее 20%), а в количественном выражении составила около 60% (45% годом ранее), — сообщил «Известиям» руководитель департамента «Телеком» «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров.
По мнению Артура Махлаюка, рост спроса на бюджетные модели связан с расширением присутствия на российском рынке китайских брендов — например, Tecno, доля которого в штуках год к году выросла с 3 до 11,5%, и Infinix (с 2 до 6,8%). Это показывает, что производители из КНР нашли достаточно обширную нишу для своих бюджетных моделей, полагает он. У смартфонов самых известных мировых брендов ситуация обратная: например, продажи Apple в штучном выражении снизились с 12,4 до 9,2%, а Samsung — с 26,4 до 12,4%, рассказал эксперт.
— Действительно, мы наблюдаем рост продаж бюджетных аппаратов. При этом реализация дорогих моделей в процентах падает, — подтверждает продакт-менеджер направления «Телеком» компании diHouse Юлия Бахвалова.
Обычно спрос на дорогие модели увеличивается в сентябре, с появлением новых моделей iPhone (как ожидается, в этом году презентация пройдет 13 сентября). Вслед за этим к новогодним праздникам обычно растет спрос и на другие высокобюджетные аппараты. Но произойдет ли это в 2023 году — вопрос, рассуждает Денис Кусков. Курс американской валюты поднялся почти до 100 рублей, при этом новая модель iPhone в долларах будет дороже старой: не исключено, что многие ее потенциальные покупатели предпочтут подождать до появления следующего релиза, не исключает он.
Участники рынка уже зафиксировали рост цен на бытовую технику и электронику из-за скачка курса доллара. С начала июля она подорожала в среднем 10%, а по некоторым позициям — даже в 1,5 раза, свидетельствуют данные рубрики «Товары» в «Яндексе». Растут в цене смартфоны, принтеры, посудомоечные машины и прочее. Это связано с ростом доллара и евро, курсы которых за последнюю пару месяцев увеличились примерно на 15%, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.
В Минпромторге также связывают увеличение цен на импортную бытовую технику и электронику с ростом курсов доллара и евро. При этом российские производители таких товаров на сегодняшний день не повышают стоимость, возможен только незначительный рост цен на менее локализованную продукцию в связи с закупкой иностранных комплектующих для этих изделий, добавили в ведомстве.