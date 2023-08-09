Модельный подряд: в России снижаются продажи дорогих смартфонов

В РФ за год более чем на 20% сократился спрос на дорогие смартфоны известных мировых брендов, рассказали «Известиям» участники рынка гаджетов. Помимо прекращения официальных поставок Apple и Samsung в РФ, эксперты видят причину в недоверии покупателей к технике из недружественных стран. Граждане опасаются утечки персональных данных, а в перспективе и массовой блокировки таких аппаратов. На этом фоне растут продажи сверхбюджетных устройств из КНР — в первом полугодии 2023-го этот показатель увеличился вдвое .

Шпионские страсти

На рынке гаджетов изменилась тенденция — снизился спрос на дорогие смартфоны ведущих мировых брендов и вырос интерес людей к бюджетным китайским моделям . Об этом «Известиям» рассказали несколько участников рынка.

Так, в первом полугодии 2023-го в РФ было продано около 5 млн смартфонов бюджетных моделей стоимостью до 8,5 тыс. рублей, что в штуках вдвое больше, чем за аналогичный период 2022-го , рассказали в МТС. Сейчас это 40% от продаж всех таких устройств в стране. Реализация гаджетов дороже 18 тыс. рублей с января по июнь сократились более чем на 22% из-за снижения интереса покупателей к брендам Apple и Samsung , говорят в компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Действительно, доля смартфонов дороже 18–20 тыс. рублей сократилась примерно на треть, при этом можно говорить об удвоении продаж аппаратов за 8–10 тыс. рублей , отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Связано это не только с тем, что россияне стали экономить на гаджетах, и тем, что выбор аппаратов Apple и Samsung стал меньше, — граждане стали также настороженно относиться к технике из недружественных стран , добавил эксперт.

— Недавно ФСБ сообщила о заражении смартфонов Apple специальным вредоносным софтом, позволяющим в том числе следить за россиянами. «Яблочную» компанию фактически обвинили в сотрудничестве со спецслужбами недружественных государств . После этого ряд ведомств и предприятий, в том числе Минцифры, Минпромторг и «Ростех», запретили сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях , — напомнил эксперт.

По его словам, риски осознают и простые пользователи девайсов: их опасения распространяются и на продукцию других ушедших из нашей страны брендов . Опасения потребителей усиливаются из-за регулярно повторяющихся экспертных дискуссий на тему, могут ли смартфоны из недружественных стран быть заблокированы или отключены в России или нет , добавляет Денис Кусков.

В Роскомнадзоре «Известиям» сказали, что выявляемые атаки для получения информации, обрабатываемой на устройствах с iOS и Android, значительно снижают уровень доверия к устройствам Apple и другим смартфонам из недружественных стран . Там добавили, что при использовании гаджетов с этими операционными системами граждане должны учитывать, что владельцы экосистем — американские компании, не скрывающие свои связи со спецслужбами США .

— Они собирают, хранят и обрабатывают персональные данные, телеметрию устройств (включая местоположение, IP-адреса, контакты, историю звонков и сообщений). Кроме того, владельцы операционных систем имеют технические возможности дистанционно ограничить или нарушить работу устройств , — отметили в Роскомнадзоре.

В ведомстве считают, что в первую очередь необходимо обеспечить безопасность мобильных устройств для органов исполнительной власти, госкорпораций и компаний, значимых субъектов КИИ .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В настоящее время ведется работа в направлении замещения иностранных мобильных платформ и формирования независимой российской облачной экосистемы. На рынке уже представлены отечественные мобильные устройства с российскими мобильными операционными системами, не зависящими от облачных мобильных сервисов Apple и Google. Функционирует единый российский магазин приложений RuStore , — пояснили в Роскомнадзоре.

Действительно, несколько лет назад госслужащим рекомендовали использовать аппараты крупных международных брендов, в частности, Samsung , отмечает руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров. Но теперь ситуация изменилась — утечки данных, возможность вендоров из недружественных стран настраивать аппараты таким образом, что они будут передавать заинтересованным лицам множество данных о пользователях, заставляет отказываться от них , отметил эксперт. Конечно, это недоверие передается и рынку в целом, добавил он.

Но всё же основной фактор снижения спроса — высокие цены на премиальные аппараты крупных международных брендов , считает эксперт.

Внимание, ценник

В первой половине 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го количество проданных смартфонов в России выросло с 11,2 млн до 13,1 млн. При этом в денежном выражении показатель снизился с 281,3 млрд до 277,6 млрд рублей , то есть средняя цена смартфона уменьшилась на 12,7%, отмечает аналитик по розничным проектам ГК «F+ tech | Марвел» Артур Махлаюк.

С одной стороны, такая динамика связана с изменением поведения покупателей — люди стали относиться к покупкам более рационально и экономно , считает эксперт. Но с другой, на спрос повлияло и общее падение поставок премиальных устройств, а также их относительно высокая цена, несмотря на большие товарные запасы и скидки у продавцов , полагает он.

Тенденцию подтверждают и в Wildberries: покупатели всё чаще приобретают недорогие модели смартфонов стоимостью до 12–15 тыс. рублей . Связано это не только с желанием сэкономить средства, но и с технологическим развитием гаджетов и конкуренцией на рынке , отметили там. Сегодня модели экономкласса отвечают практически всем требованиям потребителей: есть предложения с большими экранами, емким аккумулятором, качественной камерой, добавил представитель маркетплейса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— По нашей оценке, в первом полугодии средний чек при покупке смартфонов в целом по стране снизился на 16% год к году, до порядка 21 тыс. рублей . Доля девайсов до 15 тыс. рублей в России увеличилась до 25% в деньгах (годом ранее чуть менее 20%), а в количественном выражении составила около 60% (45% годом ранее), — сообщил «Известиям» руководитель департамента «Телеком» «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров.

По мнению Артура Махлаюка, рост спроса на бюджетные модели связан с расширением присутствия на российском рынке китайских брендов — например, Tecno, доля которого в штуках год к году выросла с 3 до 11,5%, и Infinix (с 2 до 6,8%) . Это показывает, что производители из КНР нашли достаточно обширную нишу для своих бюджетных моделей , полагает он. У смартфонов самых известных мировых брендов ситуация обратная: например, продажи Apple в штучном выражении снизились с 12,4 до 9,2%, а Samsung — с 26,4 до 12,4% , рассказал эксперт.

— Действительно, мы наблюдаем рост продаж бюджетных аппаратов. При этом реализация дорогих моделей в процентах падает , — подтверждает продакт-менеджер направления «Телеком» компании diHouse Юлия Бахвалова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Обычно спрос на дорогие модели увеличивается в сентябре, с появлением новых моделей iPhone (как ожидается, в этом году презентация пройдет 13 сентября). Вслед за этим к новогодним праздникам обычно растет спрос и на другие высокобюджетные аппараты . Но произойдет ли это в 2023 году — вопрос, рассуждает Денис Кусков. Курс американской валюты поднялся почти до 100 рублей, при этом новая модель iPhone в долларах будет дороже старо й: не исключено, что многие ее потенциальные покупатели предпочтут подождать до появления следующего релиза, не исключает он.

Участники рынка уже зафиксировали рост цен на бытовую технику и электронику из-за скачка курса доллара . С начала июля она подорожала в среднем 10%, а по некоторым позициям — даже в 1,5 раза, свидетельствуют данные рубрики «Товары» в «Яндексе». Растут в цене смартфоны, принтеры, посудомоечные машины и прочее. Это связано с ростом доллара и евро, курсы которых за последнюю пару месяцев увеличились примерно на 15%, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.