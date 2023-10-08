Складные запасы: в РФ наблюдается бум продаж гаджетов с гибким дисплеем

На российском рынке смартфонов новая тенденция — бум спроса на складные гаджеты. За год их продажи выросли в четыре раза, сообщили опрошенные «Известиями» продавцы электроники. Причина — в расширении ассортимента аппаратов, в том числе за счет относительно недорогих моделей из Китая. Технологии развиваются и гибкие аппараты становятся надежнее, говорят участники рынка .

Перспективный расклад

Продажи складных смартфонов с гибкими дисплеями в РФ за год выросли в разы, рассказали опрошенные «Известиями» участники рынка. По итогам января – сентября 2023-го в «М.Видео–Эльдорадо» они подскочили в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , рассказали в пресс-службе компании.

— В III квартале 2023-го на российском рынке было реализовано 21,4 тыс. складных смартфонов на общую сумму 2,6 млрд рублей . По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились почти в четыре раза в штуках и в деньгах, — сообщили «Известиям» в пресс-службе МТС.

Также в четыре раза в III квартале выросла реализация складных смартфонов в розничной сети «Мегафона» и Yota , отметил представитель оператора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По оценке «М.Видео–Эльдорадо», по итогам девяти месяцев 2023-го на складные смартфоны в штучных продажах в РФ пришлось более 2,5% от объема реализации гаджетов дороже 50 тыс. рублей (годом ранее этот показатель составлял 1,5%). В ценовой нише выше 80 тыс. рублей они занимают около 6% .

По мнению продавцов электроники, покупателей гибких смартфонов привлекает расширение их ассортимента и то, что пользователи заинтересованы в оригинальных гаджетах .

— Из нишевого продукта гибкие смартфоны превращаются в девайс для более широкой аудитории, которая в повседневном использовании смартфона ищет новые возможности и эмоции . Используемые производителями технологии становятся всё более зрелыми и совершенными, что увеличивает надежность. Кроме того, в сегменте появляются новые китайские игроки, которые предлагают качественные девайсы по привлекательным ценам , — отметил руководитель департамента «Телеком» «М.Видео–Эльдорадо» Сергей Уваров.

Покупателей привлекает новизна устройств, их необычный дизайн: одновременно с этим потребители начинают привыкать к таким смартфонам и лучше понимают, как ими пользоваться , считает один из аналитиков IT-холдинга Fplus. Первоначальное недоверие сменяется любопытством и желанием попробовать что-то новое, полагает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если несколько лет назад складные смартфоны в основном были представлены компанией Samsung, то сейчас на рынке есть модели от Tecno, Oppo, Xiaomi и других производителей — рост продаж этих устройств связан с расширением ассортимента, подчеркнули в МТС.

Россияне активно интересуются покупкой складных смартфонов — такая продукция позиционируется как премиальная и рассчитана на свою аудиторию покупателей , отметили в пресс-службе Wildberries. В целом же россияне делают выбор в пользу наиболее практичных, бюджетных моделей: больше всего востребованы аппараты стоимостью 20 тыс. рублей , добавили там.

Имидж — всё

По данным «М.Видео–Эльдорадо», в целом продажи смартфонов на российском рынке за девять месяцев 2023-го составили около 21,5 млн единиц. Это на 25% больше, чем годом ранее , при этом сопоставимо с результатом 2021 года, говорится в материалах компании. Средний чек сократился почти на 10%, до 21,3 тыс. рублей .

— Пик спроса пришелся на III квартал, когда штучные продажи составили 8,5 млн смартфонов — на 30% больше по сравнению с показателями I и II кварталов , когда было реализовано по 6,5 млн устройств, — сообщил в своих материалах объединенный ритейлер.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В количественном выражении доля смартфонов стоимостью от 5 до 20 тыс. рублей увеличилась с 55 до 60% . Примерно 7% рынка в штуках и 12% в деньгах на уровне прошлого года заняли модели в категории 30–50 тыс. рублей, а на девайсы дороже 50 тыс. рублей — порядка 10% в штучных продажах и 40% в деньгах. В этой категории почти половина реализованных устройств — наиболее продвинутые флагманские модели и набирающие популярность складные смартфоны от 80 тыс. рублей , утверждает представитель «М.Видео–Эльдорадо».

Продажи раскладных смартфонов действительно растут — они пользуются популярностью , согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Небольшие по размеру модели адресованы в основном женской аудитории, мужчины предпочитают более крупные аппараты, отметил он. Также, по его словам, цены на эти девайсы за год сократились .

— Спрос связан с тем, что «раскладушки» — действительно удачные модели, которые зачастую стоят в 1,5 раза дешевле нового iPhone , — полагает эксперт.

Покупка «раскладушки» в первую очередь вопрос имиджа , согласен руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Тут всё зависит от модели потребления. Если пользователь покупает аппарат в первую очередь для просмотра видео и другого контента, складывающийся девайс смотрится более предпочтительно, чем обычный смартфон , — отмечает эксперт.