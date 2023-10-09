Парящий экран и сверхчеткая камера: что предлагает смартфон HONOR 90

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В среднем ценовом сегменте смартфонов на российском рынке появилось интересное предложение — HONOR 90. Новая модель номерной серии HONOR стала старшей в линейке, при этом смартфон предлагает российскому покупателю множество высокотехнологичных возможностей по приемлемой цене — от 40 тысяч рублей. Об отличительных особенностях нового аппарата — в материале «Известий».

Тонкий, легкий, изящный

Такими тремя эпитетами можно охарактеризовать дизайн HONOR 90. Вес смартфона — всего 183 грамма, размеры — 161.9×74.1×7.8 мм. На обтекаемом корпусе вы не найдете острых углов, а экран изящно загнут со всех сторон, создавая эффект безрамочности и полного погружения в картинку. Одним словом, аппарат не просто стильный, но еще и удобный.

Привлекает внимание и эффектный модуль основной камеры, который напоминает динамично меняющиеся фазы Луны. Дизайнеры HONOR и ранее развивали «космическую» тему в других устройствах компании, новая модель смартфона не стала исключением.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Представлен смартфон в трех цветовых вариантах: классика, получившая название «Полночный черный», стильный «Изумрудный зеленый» и переливающийся на свету разными цветами «Арктический лед».

Немерцающий экран с самой большой частотой ШИМ в классе

HONOR 90 получил AMOLED-экран с диагональю 6,7 дюйма, которая является стандартом для рынка. Дисплей такого размера позволяет полностью погрузиться в цифровой контент, не вызывая у пользователя дискомфорт с точки зрения эргономики. Благодаря защите от ложных нажатий с загнутым со всех сторон экраном удобно взаимодействовать даже одной рукой.

Дисплей HONOR 90 поддерживает отображение до 1,07 млрд цветов и 100% охват цветовой палитры DCI-P3, благодаря чему фотографии, видео, игры и любой другой контент на смартфоне выглядят именно так, как задумано создателями.

Поддерживается динамическая частота обновления экрана до 120 Гц. Для экономии заряда можно выбрать автоматическую регулировку частоты или принудительно установить 60 Гц или 90 Гц. Разрешение экрана составляет 2664×1200 пикселей, плотность точек — 435 ppi, за счет этих показателей изображение максимально четкое и детализированное. Не менее важный параметр, особенно в условиях использования смартфона вне помещений в солнечный день — яркость дисплея. И здесь HONOR 90 может похвастаться пиковым показателем 1600 нит, обеспечивая хорошую видимость даже под прямыми солнечными лучами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По четкости, скорости прорисовки изображения, корректности цветопередачи, яркости и даже „безрамочности“ HONOR 90 запросто можно сравнивать со смартфонами вдвое дороже, и ещё не понятно, кто выйдет в этом сравнении победителем», — подчеркивает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

И главная особенность экрана HONOR 90 — передовые технологии защиты зрения. Впервые на рынке смартфон получил сертификат TÜV Rheinland Flicker Free по отсутствию мерцания благодаря новейшей технологии управления подсветкой с частотой ШИМ-затемнения 3840 Гц. Это гарантирует полное отсутствие видимого мерцания и комфортное взаимодействие с дисплеем даже для пользователей с чувствительными зрением.

«Представьте, что перед вами стоит Супермен и держит в руке фонарик, который он включает и выключает 3840 раз в секунду. Сможете ли вы при такой скорости понять, что фонарик на какой-то момент выключается, а не светится непрерывно? В этом и заключается главное преимущество HONOR 90 над всеми смартфонами конкурентов, в которых эту самую ШИМ-частоту либо не афишируют из-за скромных показателей, либо она не настолько высока, чтобы устранить мерцание дисплея», — объясняет технические особенности Евгений Харитонов.

Продолжая тему защиты зрения, стоит также отметить функции динамической яркости и «Циркадный ночной экран». Первая имитирует естественное освещение, едва заметно меняя интенсивность подсветки в течение часа и тем самым снижая нагрузку на мышцы глаз. А вторая позволяет активно пользоваться смартфоном вечером и даже ночью без ущерба для качества сна: ближе к закату дисплей начинает постепенно отображать все более «теплую» картинку и уменьшать уровень синего света.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сверхчеткая камера 200 Мп

Одним из главных преимуществ нового смартфона является тройная камера с технологиями вычислительной съемки HONOR Image Engine: основная — с сенсором Samsung Isocell HP3 на 200 Мп и с объективом f/1,9, сверхширокоугольная — на 12 Мп, а также дополнительный сенсор глубины на 2 Мп.

«Основная камера с разрешением 200 Мп — это золотой стандарт смартфонов среднего уровня и выше в 2023 г. Разумеется, все две сотни мегапикселей для каждого фото активировать не обязательно — это понадобится разве что при съёмке какой-нибудь ткани или сложного узора в солнечный яркий день, чтобы потом любоваться деталями при увеличении. В остальных условиях камера будет снимать в разрешении 12.5 Мп», — поясняет Евгений Харитонов.

Функция объединения пикселей 16-в-1 основной камеры дает отличный результат съемки при недостаточном освещении, а высокое разрешение сенсора 200 Мп позволяет использовать двукратный цифровой зум без потери качества.

Ультраширокоугольная камера с разрешением 12 Мп и функцией макросъемки подойдет для съемки природных сюжетов вблизи. Благодаря автофокусировке можно снимать объект с расстояния всего 2,5 см. Угол обзора в 112 градусов позволит снимать узкие городские улочки и делать эффектные фотографии интерьеров или уместить в кадр большую компанию друзей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Фронтальная камера с разрешением 50 Мп, функцией объединения пикселей 4-в-1 и углом обзора 100 градусов позволит делать качественные автопортреты даже при сложном освещении и умещать в объектив все, что задумано.

При видеосъемке применяются технологии интеллектуального улучшения — AI Sharpening, AI SR Technology. Поддержка HDR10 и двух микрофонов, направленных в разные стороны, позволит получить отличное качество изображения и записать звук без помех и лишнего шума.

Внушительная автономность и мощный процессор

Аппарат получил аккумулятор емкостью 5000 мА-ч: можно смотреть видео на одном заряде до целых 19,5 часов. Точная балансировка мощности в зависимости от текущих задач обеспечивает оптимальное энергопотребление и позволяет не думать о подзаряде в течение дня. А технология быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Вт позволит восполнить батарею до 45% всего за 15 минут.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В смартфоне установлен 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition 5G. Производительности чипа хватает для любых задач: звонки, работа с приложениями, просмотр видео, игры, интернет-серфинг. А новая система охлаждения с испарительной камерой 4483 кв. мм обеспечивает стабильный отвод тепла, чтобы избежать падения производительности и избыточного нагрева даже при продолжительном использовании под нагрузкой.

«Процессор Snapdragon 7 Gen 1 в HONOR 90 — это хорошая демонстрация того, как быстро движется технический прогресс в смартфонах. Что-то подобное можно увидеть в автомобилях: сегодня некоторые рядовые автомобили из такси разгоняются со скоростью спортивных „заряженных“ моделей из конца 1990-х гг. В смартфонах всё меняется ещё быстрее, поэтому Snapdragon 7 Gen 1 — это аналог процессора Snapdragon 888, который ещё недавно в 2022 г. был быстрейшим в мире смартфонным чипом. Современные городские автомобили разгоняются на уровне старых гоночных, потребляя меньше топлива и с экологически чистым выхлопом. А новые процессоры уровня „выше среднего“ работают со скоростью недавних флагманских при меньшем нагреве и энергопотреблении смартфона», — комментирует Евгений Харитонов.

Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, объем встроенного хранилища — 512 ГБ.

Улучшенный пользовательский опыт

Работает смартфон на операционной системе HONOR MagicOS 7.1 на базе Android 13. Традиционно поддерживаются экосистемные функции и технологии, значительно улучшающие пользовательский опыт владельцев устройств HONOR: за быструю беспроводную передачу файлов отвечает HONOR Share, функция «Мультиэкран» позволяет отображать окна мобильных приложений смартфона на экране ноутбука или планшета и полноценно взаимодействовать с ними, а HONOR Connect синхронизирует между устройствами входящие звонки, сообщения и уведомления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Итоги

Новинка HONOR 90 отлично подойдет в качестве смартфона для всей семьи благодаря максимально ориентированным на пользователя технологиям. Снимки, снятые на сверхчеткую камеру 200 Мп, помогут навсегда сохранить самые счастливые моменты в памяти, лучший в своем классе экран без мерцания даст возможность безграничного и комфортного погружения в цифровой контент без вреда для глаз, мощный процессор обеспечит настоящий баланс между мощностью и энергоэффективностью, а емкий аккумулятор позволит использовать смартфон в течение всего дня без дополнительного подзаряда.

«Приобрести новинки уже можно в сетях „М.Видео“ и „Эльдорадо“. С учётом скидки на старте цена смартфона составляет 39 999 рублей и 44 999 рублей в зависимости от выбранной конфигурации памяти. На этапе предзаказа ритейлер зафиксировал повышенный спрос на HONOR 90, который оказался почти на 20% выше относительно предыдущей флагманской номерной серии HONOR 70. В моделях со встроенной памятью 256 ГБ самым популярным цветом стал „Изумрудный зелёный“, в девайсах с большей памятью — „Полночный чёрный“», — прокомментировал руководитель департамента «Телеком» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров.