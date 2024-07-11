«Известия» одними из первых в России протестировали новый флагман компании Samsung — 7.6-дюймовый Galaxy Z Fold6, стоимость которого начинается от 190 тыс. рублей. Несмотря на все плюсы гаджета, такие как гибкий экран, уникальный форм-фактор книжки и емкий аккумулятор, новинка вряд ли сможет заменить планшет или ноутбук, а для любителей портативных устройств рискует оказаться излишне громоздкой.

Минусы Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold6 — смартфон, конструктивная особенность которого — формат «книжки» — прочно врезается в память при первом же знакомстве. «Известия» одними из первых в России протестировали модель, чтобы понять ее плюсы и минусы.

Большая часть минусов Fold6 перекочевала со времен ее прошлогодней итерации, Galaxy Z Fold5. Очевидно, что на первом месте стоит цена — в зависимости от объема внутренней памяти она варьируется от 189 990 рублей (за версию с 256GB), доходя до 199 990 рублей (512GB) и даже 229 990 рублей (1TB) . Традиционный для Samsung фактор привлекательной и конкурентной цены в случае с Fold6 полностью пропадает.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Следующий минус — гибридный форм-фактор. Fold6 занимает нишу между компактными смартфонами и чуть менее компактными планшетами. Несмотря на внушительный внутренний 7,6-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2160 x 1856 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также внешний 6,3-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2376 x 968 пикселей и частотой 120 Гц, у телефона есть заметный недостаток — в раскрытом виде с ним невозможно взаимодействовать одной рукой. Для выполнения каких-либо действий потребуется двуручный хват.

Впрочем, и открыть его одной рукой явно не получится. Нельзя считать это каким-то недостатком, скорее конструктивной особенностью. Но книжная раскладка по факту оказывается менее удобной, чем рассказывают нам маркетинговые материалы.

Сгиб экрана не относится к принципиальным недостаткам, но у предыдущего поколения Fold гибкий экран вскоре после покупки начинал вызывать справедливый дискомфорт — он предполагает достаточно частую, где-то раз в полгода, замену защитной пленки. В противном случае становятся заметны следы активной эксплуатации. Разумеется, телефон не треснет посередине без физического воздействия, однако часть экрана на сгибе со временем «выцветает» и транслирует довольно мутную картинку. Исправляется эта проблема своевременной заботой о линии сгиба как раз в виде смены защитной пленки. У нас не было возможности длительного тестирования Fold6, так что о появлении дефектов пока можно лишь теоретизировать.

Устройства Samsung ввозятся в Россию по параллельному импорту, так как компания официально покинула российский рынок. Однако она продолжает деятельность через сеть фирменных магазинов Samsung Galaxystore и благодаря компании Inventive Retail Group. Официальное отсутствие Samsung приводит к конкретным ограничениям, связанным с расширенной гарантией.

Samsung Galaxy Z Fold6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее телефоны снабжались страховкой от разбитого экрана, позволяющей раз в год воспользоваться опцией бесплатного ремонта. Теперь такой опции, как и дополнительной страховки, нет. В том числе по этой причине позиции Samsung в России стали слабее, и часть той ниши, которая на протяжении долгих лет принадлежала именитому производителю смартфонов, теперь заполнена самыми разными китайскими гаджетами.

Плюсы Galaxy Z Fold6

Проблемы со сгибом встречались в предыдущих итерациях Galaxy Z Fold — четвертого и пятого поколений. Поэтому для шестого была разработана улучшенная конструкция «Flex Шарнира» с двумя направляющими и усиленной крышкой шарнира. Она эффективнее распределяет нагрузку и за счет этого становится более стойкой к внешним ударам. Производитель справедливо отмечает, что благодаря алюминиевому корпусу и защитному стеклу по технологии Corning Gorilla Glass Victus 22 смартфон защищен лучше предыдущих аналогов.

Еще одним плюсом стало то, что при изготовлении Fold6 Samsung впервые в своей истории использовала переработанные золото и медь. И даже коробки Galaxy Z Fold6 — из стопроцентно переработанной бумаги. Но забота об экологии ударила в том числе по потребителям — модельный ряд Galaxy Z Fold6 и Flip6 поступит в продажу без зарядных устройств. Предполагается, что у всех покупателей есть собственный кабель USB-C 3A.

Производитель обещает длительную поддержку Fold6 — в течение семи лет. В нее входят обновления операционной системы и безопасности. В российские магазины поступит версия Galaxy Z Fold6 с поддержкой русского языка, причем как в телефоне, так и со стороны Galaxy AI — системы искусственного интеллекта, которая облегчает использование продвинутых приложений и улучшает итоговый пользовательский опыт.

Samsung Galaxy Z Fold6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Но для российских потребителей Galaxy AI не является каким-то ноу-хау — этот функционал уже доступен для более старых моделей смартфонов, начиная с Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra, планшетов Galaxy Tab S8 и Tab S8 Ultra, а также складных моделей Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4.

Среди расширенных возможностей отметим «Ассистент для заметок» в функционале заметок, «Генератор текста» в клавиатуре Samsung, «AI рисунок» для создания изображений с помощью S Pen, встроенный AI-ассистент Google Gemini с функцией «Обвести и найти», улучшенные возможности перевода с функциями «Переводчик» и «Синхронный перевод», улучшенные инструменты для обработки фото и видео, поддержку технологии трассировки лучей в играх.

Отдельным плюсом для художников и монтажеров может стать новая функция «Мгновенная замедленная съемка», которая замедлит видео, добавив в него кадры для повышения плавности просмотра. Также доступен обновленный редактор «Фото-ассистент», а в «Студии Портретов» (Portrait Studio) доступно множество шаблонов, таких как 3D-скетчи или акварель, которые можно использовать, чтобы сделать изображения более оригинальными и креативными.

Samsung Galaxy Z Flip6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С одной стороны, Samsung создали один из самых интересных вариантов смартфона-«книжки» на рынке, открыв собственную уникальную нишу. С другой стороны, не до конца понятно, по каким критериям Fold6 способна обойти реального флагмана в виде Samsung Galaxy S24 Ultra. К внутреннему экрану в раскрытом формате необходимо привыкать, и консервативная аудитория предпочтет сохранить верность более привычным формам смартфона. Даже несмотря на мощную комбинацию из камер с датчиками 50 Мп для широкоугольного модуля, 12 Мп для сверхширокоугольного и 10 Мп для телефото с трехкратным оптическим зумом.