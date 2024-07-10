Психолог перечислила методы борьбы женщин за мужчин

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук предупредила, что гонка за стандартами красоты у женщин связана с тем, что для многих женщин психологически важен вопрос о состоятельности на брачном рынке, вопрос конкурентности среди взрослеющих и стареющих женщин.

В беседе с «Радио 1» в среду, 10 июля, специалист указала на то, что к 30 годам возрастного ценза уже нарушается демографический индекс.

«То есть за мужчину (даже асоциального, алкоголика, наркомана, неработающего, с болезнями, инвалидизированного) среди российских женщин идет негласная война», — пояснила психолог.

По ее словам, на это требуются возможности и ресурсы. Женщины выбирают из двух вариантов: стать богатой и успешной, чтобы иметь возможность назначить своим мужем выбранного ею мужчину, не имеющего возможности и навыков зарабатывать, или же «работать над собой, разучиться отдыхать, думая, что ее место под солнцем будет занято более успешной, красивой, молодой и образованной».

Смолярчук подчеркнула, что «эта бесконечная гонка среди женщин создала перфекционизм — быть лучше среди лучших, какие-то создавать бесконечные гонки к совершенству». Между тем, по ее словам, стремление к совершенству — бесконечно и приводит к смерти. Она пояснила, что у людей соревнования идут в том числе при помощи совершенствования внешности, но в состязании со старостью выиграть невозможно. Важно заботиться о себе, избавиться от вредных привычек.

Психолог призвала чаще задумываться о том, кому и что человек пытается доказать и зачем. Это поможет не потерять себя в гонке за «место под солнцем».

Также 10 июля психолог Дарья Дугенцова рассказала, что желание создать пару обосновано биологической необходимостью. По ее словам, очень многое зависит от того, живет человек один или с кем-то. Потому что одинокий человек не сможет реализовать свою социальную роль, пишет 360.ru.

В марте кандидат психологических наук, практикующий психолог, доцент кафедры корпоративной культуры факультета менеджмента университета «Синергия» Анна Шавырина рассказала, что подростки могут стесняться своей внешности из-за гормональных изменений, во время которых меняется поведение, эмоции, но самое главное — заметно меняется тело. По словам специалиста, следует объяснить ребенку, что это явление временное и пока рано говорить о том, какой будет его внешность, пишет RT.

В апреле гендиректор сервиса знакомств для серьезных отношений Анна Гришачева рассказала, что мужчины чаще выбирают для себя женщин без хирургического вмешательства. По ее словам, силикон часто является отталкивающим фактором при выборе спутницы жизни. Также мужчины отмечают среди важных критериев наличие собственных интересов у женщин и стремление к самореализации, сообщает НСН.