Один в поле: какие мужчины и женщины никогда не создадут семью

Хроническим может быть даже одиночество. Годы идут, а «настройки» в личной жизни не меняются — штампа в паспорте как не было, так и нет; редкие свидания не приводят к серьезным отношениям. Что такое венец безбрачия, какие люди обречены остаться одинокими и можно ли стать счастливым, несмотря ни на что, — в материале «Известий».

Диагноз психиатра

В научной терминологии, конечно же, нет такого понятия, как венец безбрачия , говорит психиатр, сексолог Алексей Вилков. Этот термин возник из различных теорий парапсихологии, основанных на магическом мышлении и эзотерических причинах.

— Венцом безбрачия объясняли, почему женщина не может выйти замуж, а мужчина жениться. Проблему пытались решить с помощью специальных обрядов, — разъясняет Вилков. — А вот с точки зрения психиатрии невозможность построить отношения и вступить в брак связана не с мистическими причинами, а с особенностями характера самого человека.

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По словам психиатра, созданию семьи мешают, например, резко выраженные шизоидные черты: замкнутость, отгороженность, нелюдимость, нежелание общаться. Такой человек не просто отталкивает от себя других людей, но и сам не идет на сближение.

— Серьезным препятствием становятся и демонстративные истероидные черты — чрезмерная инфантильность, слишком завышенные требования к партнеру и окружающим, а также нетерпимость к чужим недостаткам. Люди находятся в вечном поиске несуществующего идеала , — продолжает эксперт.

Из-за этих особенностей личности у человека особое отношение к выбору партнера, что не позволяет ему найти наилучший вариант для создания семьи. И если в молодые годы людей не особенно волнует перспектива одиночества, то с возрастом, когда шансы на брак уменьшаются, отсутствие семьи приводит еще и к стрессу, вызывая тревожные и депрессивные переживания.

Завышенные ожидания

По словам профессиональной свахи Анны Осиповой, не всем суждено найти пару себе по душе. Но перекладывать ответственность за личное счастье на неведомые силы и обстоятельства эксперт не советует.

— Как реалист и человек, который каждый день сталкивается с людьми, находящимися в поиске спутника жизни, могу с большой уверенностью сказать, что причины неудач в личной сфере кроются у человека в голове, — говорит Анна Осипова.

В частности, в подсознании людей хранятся целые залежи стереотипов, которые и мешают им наладить личную жизнь. Причем многие правила продиктованы социумом, а мужчины и женщины изо всех сил пытаются им соответствовать. Но это далеко не всегда ведет к счастью.

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— Все хотят заполучить красивых, реализованных в жизни и обеспеченных партнеров , — сетует сваха. — Но если человек красив, то это не значит, что душа у него такая же красивая. И если партнер реализовался профессионально, то где гарантия, что у него найдется время на вас? И не факт, что обеспеченный человек будет щедрым.

Сваха рекомендует тем, кто находится в поиске, перефразировать вопрос о цели знакомства с «Какого человека я хочу найти» на «Что я хочу чувствовать рядом с этим человеком». И тогда некоторые стереотипы, навязанные обществом, потеряют первостепенную важность.

— Красота, образование, саморазвитие избранника не дают никаких гарантий в том, что рядом будет заботливый и понимающий человек , — подчеркивает Анна Осипова. — Но мы почему-то упорно идем на поводу придуманных шаблонов и не хотим слышать себя.

Детские травмы

За невозможностью создать стабильные продолжительные отношения могут стоять различные психологические блоки , считает кандидат психологических наук Алина Королева.

— Например, играют роль детские травмы и подсознательное нежелание пробовать вступать в отношения, — говорит Алина Королёва. — Если в детстве вы сталкивались с отвержением со стороны одного или обоих родителей, то во взрослом возрасте можете «профилактически» избегать любых близких отношений, чтобы никогда больше не соприкасаться с сильной болью. Боль будет жить, пока травма не исцелена.

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Встретить и удержать свое счастье людям очень мешают комплексы и негативное представление о самих себе. Беда в том, что далеко не все родители умеют, например, делать комплименты своим детям. Чаще всего, по словам психолога, взрослые предпочитают говорить «горькую правду» о том, что считают некрасивым во внешности ребенка и неприемлемым в его поведении. Если такая критика повторяется постоянно, пока человек растет, то родительские слова буквально вписываются в подсознание. На человека влияют и семейные присказки, которым обычно не придают значения, например: «Если не любишь убираться (готовить, шить), то кто тебя такую замуж возьмет».

— Не важно, насколько эти высказывания соответствуют действительности, а важно, сколько раз и с какими эмоциями вам это говорили. Вот так и формируются комплексы , — говорит Королева.

Нелегко найти ответные чувства, если не любишь сам себя. А «пробить» броню чужих комплексов другому человеку практически невозможно. Например, девушка так и будет считать себя некрасивой, даже если все вокруг твердят ей, что она красавица. Этот комплекс помешает ей наладить общение с представителями противоположного пола или вынудит довольствоваться случайными связями, если она полагает, что не заслуживает большего.

Человек порой словно блокирует свою природную привлекательность, по мере взросления обрастая травматичным опытом, сетует Алина Королева. Запрещать для себя тему создания отношений людям приходится даже из-за чужих неосторожных слов. Например, в юности девушке нагадали проблемы в личной жизни и она приняла это близко к сердцу. Казалось бы, над мистическим «пророчеством» можно только посмеяться, но, воспринятое подростком без критики, оно врезается в сознание и в решающий момент тормозит принятие серьезных решений.

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Важно разобраться в себе, понять, что именно блокирует возможные отношения. Затем следует сформулировать, чего же вам хочется на самом деле, признаться себе, что вы находитесь в поиске, и начинать действовать. Психолог рекомендует не бояться возможных неудач — они лишь ступеньки на пути к цели.

— Любой поиск отношений связан с отказом от людей, с которыми вы не подходите друг другу, — говорит Алина Королева. — И надо правильно, без переживаний, принимать эти негативные попытки — чем быстрее люди поймут, что не подходят друг другу, тем легче.

Эксперт рекомендует повышать самооценку, а разные пророчества выкинуть из головы.

Кого не возьмут замуж

Алина Королева подчеркивает, что внешность для знакомства и создания семьи не важна. Главное — понимать, что нравятся любые люди, вне зависимости от внешности. Главное — знать себе цену, быть открытыми, доброжелательными и находиться в согласии с собой. Обычно отталкивает потенциальных партнеров колючий, закомплексованный «человек в футляре», который не любит и не ценит себя. Когда мы впервые видим человека, то обращаем внимание на его пластику, мимику, свободу в общении — незакомплексованный человек выглядит привлекательным. Но это отсутствие комплексов не имеет ничего общего с вульгарностью и свободой нравов. Оно проявляется в умении быть собой при отсутствии масок и внутренней скованности.

— Для создания отношений важно быть настоящим, любить себя и знать свои потребности в отношениях, — говорит психолог. — Семейное счастье находят и самые обычные внешне мужчины, тогда как их брутальные приятели боятся даже отправиться на свидание с серьезными намерениями, опасаясь своего мнимого несовершенства.

Поскольку у всех людей разные предпочтения, то у каждого есть шанс найти подходящего партнера, обнадеживает эксперт.

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Психиатр также отмечает, что конкретного типажа, который точно на всю жизнь останется одиноким, не существует. Если проблема с личными отношениями есть, то при отсутствии явных психических отклонений вполне реально избавиться от нее, поработав над собой с помощью психолога или психотерапевта. И, конечно, не имеет смысла искать в себе отталкивающие черты, напряженно вглядываясь в зеркало.

— Не существует и какой-то идеальной внешности для знакомства и создания семьи, — говорит сексолог. — У каждого человека есть определенный образ, который вызывает притяжение и положительные эмоции. Это всегда очень субъективно.

По словам Анны Осиповой, сейчас нет конкретных трендов на красоту, во всяком случае, они уходят в прошлое. Но во все времена в людях привлекали внимание индивидуальность, блеск в глазах, добрая душа и горячее сердце.

— И как бы мы ни старались подогнать себя под общепринятые стереотипы, всё главное идет изнутри. Пока вы не наполнитесь добром, не выбросите свои претензии к миру и не поверите в себя, к вам будут притягиваться те, в кого вы будете смотреться, как в зеркало, при этом не принимая их недостатки, которые есть и у вас , — комментирует Осипова.

С точки зрения профессиональной свахи, категория людей, которым не дано найти себе пару и познать семейное счастье, все-таки существует. Но заурядная внешность и скромный достаток тут опять же ни при чем.

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— Это люди, которых противоположный пол, что называется, не воспринимает как класс, — делится Анна Осипова. — Они зачем-то приходят к свахе, но при этом говорят, что не родился еще тот человек, который их достоин. По их мнению, «все мужики козлы, а бабы стервы»; «мужчинам нужен секс, а женщинам деньги».

Вот такие люди останутся одни, либо притянут в свою жизнь таких же «душнил», чтобы лишний раз доказывать друг другу, что «нет в мире совершенства». По словам Осиповой, порой самая невероятная красота меркнет на фоне скудного словарного запаса, немыслимых претензий и отсутствия чувства юмора.

— А бывает, что человек неприметный, обычный, но стоит ему заговорить, как забываешь о том, что он с животиком, не такого роста и не того возраста, что рисовало вам воображение, но с ним тепло и уютно, как под кашемировым пледом зимним вечером, — продолжает Анна Осипова.

Эксперты советуют не забывать, что подобное притягивает подобное, и если самим жить в гармонии с миром, то судьбоносная встреча с хорошим человеком, который подходит только для вас, обязательно состоится.