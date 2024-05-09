Точно в цель: как обратить на себя внимание любимого человека

Веками люди пытались найти формулу любви, чтобы манипулировать чувствами тех, чье сердце никак не удается завоевать. Науке пока неизвестны приемы, помогающие влюбить в себя с первого взгляда. Однако и мужчины, и женщины могут вести себя так, чтобы попасть хотя бы в список претендентов на симпатию. Почему кому-то пока не удается создать отношения, поможет ли в сердечных делах парфюм с феромонами и какие люди имеют все шансы на успех — в материале «Известий».

Как действуют феромоны

Существует теория, согласно которой мужчины и женщины в первые же секунды общения подсознательно считывают информацию о друг друге и моментально понимают, интересен им конкретный человек или нет. От этого зависит дальнейшее близкое общение. Казалось бы, должны существовать и действенные механизмы, способные повлиять на первое впечатление. Однако сексолог, психиатр Алексей Вилков считает притяжение двух людей неконтролируемым процессом. Запрограммировать этот волшебный миг невозможно. Предполагается, что на бессознательный ответ влияют физиология, интуиция, а также феромоны — специализированные биологические вещества, которые являются производными половых гормонов.

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— Феромоны выделяются в окружающую среду для привлечения противоположного пола, повышают привлекательность и сексуальную активность. Совершенно точно доказано, что эти вещества есть у животных, а вот их наличие у человека до сих пор остается под вопросом. Однако большинство ученых все-таки сходятся на том, что у людей феромоны тоже имеются , — комментирует Алексей Вилков.

В погоне за привлекательностью и магнетизмом люди покупают парфюмерию, в состав которой входят синтезированные феромоны. Но, по мнению сексолога, делать ставку на такие духи не имеет смысла — это всего лишь коммерческий ход.

— Феромоны очень быстро разлагаются, поэтому синтезировать их проблематично. А поскольку наличие у человека подобных веществ стопроцентно не доказано, нельзя создать то, чего может и не быть, — рассуждает эксперт.

Что касается других факторов, повышающих привлекательность, то наука пока не в состоянии объяснить эту «химию». У каждого человека есть свои предпочтения и пристрастия при выборе партнера. Конечно же, большую роль играет внешность человека и особенности поведения, которые могут вызывать интерес у противоположного пола.

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— Чаще всего люди именно неосознанно тянутся друг к другу. Если все нужные качества и ожидания совпадают, то партнеры подходят друг другу, как ключ к замку. Тогда возникает взаимная симпатия и пара сближается , — рассказывает Алексей Вилков.

Порой один любит, а другой не то что не позволяет себя любить, но и просто не замечает, что по нему сходят с ума. Люди всеми способами стараются завоевать внимание и привязать к себе объект страсти, однако в сердечных делах весьма проблематично кем-либо манипулировать.

— При любой влюбленности необходимо ответное желание. Другой человек влюбится, если к этому есть предрасположенность. Невозможно искусственно заставить кого-то испытать сильное чувство с помощью разных манипуляций, а тем более ритуалов, магии и волшебства , — резюмирует эксперт.

Кстати, в жизни встречаются люди, завладеть вниманием которых не так уж и сложно. Они без всякой формулы любви максимально открыты чувствам. Их влюбчивость определяется в первую очередь темпераментом. По словам сексолога, обычно это холерики или сангвиники, которые отличаются большой потребностью в общении, огромной жизненной энергией, оптимизмом. У таких жизнерадостных, активных людей большое количество социальных контактов, а взаимные чувства им необходимы как воздух.

— Также на влюбчивость влияет общая эмоциональная нестабильность. В этом случае влюбленность выступает в качестве стабилизатора эмоций. Удовлетворенная потребность в любви способствует снижению тревожности. Формируются устойчивые отношения, которые дарят положительные эмоции. В результате усиливается синтез эндорфинов, уменьшающих тревогу, — комментирует эксперт.

Как привлечь к себе внимание

Профессиональная сваха Анна Осипова считает, что пока не придумано креативных способов завладеть чьим-то вниманием, кроме собственной инициативы и погружения в интересы избранника или избранницы. В материальном мире никакие магические манипуляции не помогут никому стать самым желанным человеком на Земле. Что же делать, если объект симпатии не обращает на воздыхателя никакого внимания, либо находится в его (или ее) френдзоне, но не идет на сближение?

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— Путь первый: оставить всё как есть, вздыхать в сторонке, смахивая скупую слезу, продолжать себя жалеть и мечтать, что когда-нибудь прекрасный принц (или принцесса) обратит свои очи в вашу сторону. Большинство людей выбирают именно этот способ,— иронизирует Анна Осипова. Это ожидание может длиться бесконечно, тем более если другой человек тоже только мечтает о сближении.

Второй путь — проявить инициативу, познакомиться лично, если не знакомы, либо честно рассказать о своей симпатии объекту, если знакомство уже состоялось.

— Да, рискованно, но зато фундаментально. Во-первых, сразу расставляются все точки над «Ё». Во-вторых, это обескураживает человека и заставляет посмотреть на вас с другой стороны. А дальше — как пойдет, — рассуждает сваха.

Существует и третий путь — это внедриться в сферу его (или ее) интересов, выяснить, какой типаж противоположного пола привлекает данный объект и подгонять себя под заданные характеристики.

Эксперт считает, что все эти способы одинаково заслуживают внимания. Оставить всё как есть — значит, дождаться того самого, кто оценит по достоинству внутренний мир человека и примет его (или ее) со всеми особенностями характера. Проявить инициативу — прокачать свою смелость, почувствовать на деле, что судьба любит рисковых, получить определенность, не теряя времени на напрасные ожидания. А подогнать себя под шаблон — это значит пережить грандиозную трансформацию, которая впоследствии расширит горизонты возможностей, обогатит кругозор.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Развивайте свои сильные стороны, становитесь улучшенной версией себя, прокачивайте знания, умения, навыки и таланты. Наслаждайтесь любимым делом, занимайтесь здоровьем и внешним видом. Будьте позитивными по отношению к миру, наполняйтесь добром, уберите все претензии к себе и окружающим. И наступит момент, когда вам станет так хорошо самим с собой, что к вам притянутся люди, которых привлечет ваш внутренний свет и внешняя привлекательность, — говорит сваха.

Каких женщин выбирают мужчины

Согласно статистике брачных агентств, мужчины 35-40 лет выбирают девушек моложе себя лет на 10, отмечает сваха. Но на них свет клином не сошелся. На горизонте разборчивых невест, теряющих время в ожидании идеала, появились положительные перемены. Современные 30-летние женихи предпочитают ровесниц или женщин постарше. По словам Анны Осиповой, представители этого поколения упираются не в возраст, а во внешность: им нужна ухоженная, стройная красотка. Подобные требования и у женихов категории 50+. Раньше такого не было — все мужчины хотели молодых, подчеркивает эксперт.

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— Бывают у мужчин оригинальные требования. Например, чтобы у избранницы были круглые коленки, а волосы как у русалки; чтобы она никогда не была замужем, даже если ей 90. Еще вариант — не Овен и не Скорпион, не Света и не Ира.— рассказывает Анна Осипова.

Про богатый внутренний мир и душевные качества представители обоих полов вспоминают обычно только после списка подобных требований, сетует сваха. В частности, что касается прекрасной половины человечества, то большинство женщин мыслят стандартно и скучны в своих пожеланиях: им нужен самодостаточный и обеспеченный мужчина. И только умные, образованные и обеспеченные 30-летние девушки сегодня готовы рассматривать мужчину до 50 лет, при том не претендуя на его богатство.

Как избавиться от одиночества

Эксперты точно знают, кто ни при каком раскладе не попадет в разряд желанных невест и женихов. Такая информация поможет неудачникам поработать над собой и повысит шансы на знакомство. С точки зрения свахи, не имеет значения, брюнет вы или блондин, стройный или пухляш, обладатель накаченного торса или животика. Своего человека выбирают сердцем и душой, а не по сантиметрам и размерам кошелька. Анна Осипова еще раз подчеркивает, что более удачливы инициативные люди, которые ничего не боятся.

— Сейчас изменился момент женской и мужской инициативы в сторону женской. Кто сидит и ждет принца — так и просидит. Кто действует — у тех всё получается. Везет тем, у кого нет стереотипов и у кого в иерархии ценностей на первом месте находится любовь. А кто при знакомстве ставит на первый план внешность, богатство, те продолжают терять время и искать свой идеал, который сидит у них в голове, — рассказывает Анна Осипова.

Семейный психолог и гештальт-терапевт Ирина Канищева считает, что чаще всего отношения не могут построить девушки, которые боятся эмоциональной близости. Они не способны близко «подпустить» мужчину, держат эмоциональную дистанцию и фактически делают всё, чтобы оставаться одинокими.

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— Кто-то с головой уходит в работу, другие набирают лишний вес и не ухаживают за собой. Некоторые девушки ничего не рассказывают о себе или общаются с мужчинами нарочито грубо. Вариантов много, но это всё следствие базового недоверия к миру , — комментирует Ирина Канищева.

Женщины сомневаются в собственной привлекательности, боятся вступать в близкие отношения и замыкаются, оставляя любые попытки с кем-то познакомиться. Такая манера поведения приводит к одиночеству.

— Дело в том, что мужчинам больше нравятся девушки, уверенные в себе, относящиеся к себе с любовью и уважением. Их даже привлекают те, кто ставит на первое место себя, а не своего избранника. Поэтому умение устанавливать границы и защищать свои интересы являются важными качествами, которые могут привлечь мужчин, — продолжает Ирина Канищева.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Однако это не имеет отношения к махровому эгоизму. Женщины, знающие себе цену, сосредоточены на своих целях, умеют проявлять чувства и эмоции, но не утопают в претензиях и обидах. Семейный психолог советует в отношениях соблюдать баланс между заботой о себе и уважением к партнеру. Девушка, которая умеет ставить себя на первое место, но при этом учитывает потребности и чувства своего партнера, точно будет пользоваться успехом.

Что касается представителей сильного пола, женщин привлекают эмоционально взрослые мужчины, готовые брать ответственность за свою жизнь и действия. Они целеустремленные и амбициозные, умеют справляться с житейскими трудностями, обеспечивают избраннице ощущение безопасности и значимости. Женщины подсознательно считывают такие важные качества, как доброта и заботливость.

— Для представительниц прекрасной половины важно, чтобы мужчина смог стать тем самым защитником, который будет держать оборону, пока она сосредоточена на семье, рождении и уходе за ребенком, — комментирует Канищева.

Соответственно, женщин не привлекают незрелые и инфантильные мужчины. Чаще всего такие люди эгоцентричны и с первых минут общения дают понять, что чувства и мысли девушки не имеют для них никакого значения. И тут они терпят неудачу, поскольку невозможно завоевать чужое сердце без искреннего интереса к объекту симпатии. Впрочем, это касается и мужчин, и женщин.

— Слушайте, о чем он (или она) рассказывает, узнавайте о его (ее) увлечениях, мечтах, ценностях. Показывайте, что человек вам нравится, и вы хотите знать о нем как можно больше. Люди любят рассказывать о себе, когда ими искренне интересуются с принятием того, что есть и было в их жизни до вас , — говорит Ирина Канищева.

Семейный психолог советует ставить общие цели, найти те области, в которых можно развиваться вместе и достигать успехов. Это способствует укреплению эмоциональной связи, формирует общие воспоминания и создает прочную базу в отношениях, которую потом не так-то просто разрушить.