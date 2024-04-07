Смежная королева: почему мужья заводят любовниц
Считается, что обманутые мужья и жены последними узнают о том, что супруги им не верны. Любовный треугольник с отношениями на стороне — нелегкое испытание для семейной жизни. Не в лучшей ситуации находятся и те, кто годами числится в ранге «запасного аэродрома». Можно ли уберечь семью от третьего лишнего, чего не хватает изменникам и какие мужчины хранят верность вопреки расхожим стереотипам — в материале «Известий».
Чего не хватает мужчинам
Сексолог, психиатр Алексей Вилков отмечает, что отношения с любовником или любовницей отличаются от мимолетных романов длительной эмоциональной привязанностью. Главным образом потому, что кроме страсти и сексуального влечения людей объединяют общие интересы — работа, хобби, совместные цели.
— По статистике, такие отношения чаще всего завязываются в трудовом коллективе. Срабатывает принцип служебного романа. Люди много времени проводят вместе, у них есть почва для общения и разговоров, — поясняет эксперт.
Алексей Вилков называет несколько основных причин формирования прочной связи на стороне. Прежде всего, к сближению любовников подталкивают семейные проблемы. В частности, адюльтер может стать следствием сексуальной неудовлетворенности. Дополнительный «допинг» нужен, когда угасают чувства, сходит на нет влечение к постоянному партнеру. А иногда человеку просто требуется тихая гавань для того, чтобы периодически забывать о накопленных проблемах. Некоторые люди на стороне ищут разнообразия. Но вот мужчина способен завести новые отношения, даже если в семье всё более или менее в порядке.
— Если углубляться в аспекты мужской психологии, то можно отметить, что некоторые представители сильного пола думают, что любовница просто должна быть у каждого мужчины. В основном, это зависит от среды, в которой они вращаются. Такие мужья могут завязывать любовные связи на стороне даже без особого желания, просто чтобы не отличаться от друзей или коллег, — продолжает Алексей Вилков.
Клинический психолог, старший психолог наркологической и психиатрической клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич проводит параллель с основами геометрии, в частности, напоминает, что треугольник — это одна из самых устойчивых фигур. Он стоит на твердом основании и имеет одну вершину. То же самое можно сказать и про любовный треугольник: мужьям требуется устойчивость и надежность. Парадокс, но можно предположить, что мужчина заводит параллельные отношения как раз для того, чтобы сохранить семью.
— В браке он чем-то не удовлетворен, какие-то его потребности фрустрированы. И один из способов решить проблему — это влюбиться или встретить партнершу, с которой он будет добирать эмоции, внимание, страсть, сексуальное влечение или что-то еще, — рассказывает Анастасия Наталевич.
Человек выбирает наиболее простой способ «решения» проблемы — выстраивает отношения на стороне. Но в итоге создается одна из самых сложных семейных ситуаций.
— В психике включается такой феномен, как расщепление. Одна часть потребностей удовлетворяется в семье, а другая — в параллельных любовных отношения. Те и другие отношения выполняют разные функции, но равнозначно важны для человека, он годами мучается выбором, — рассуждает Анастасия Наталевич.
Почему изменяют женщины
Что касается женщин, то заводить связи на стороне представительниц прекрасного пола обычно вынуждает длительный конфликт с партнером, угасание чувств, отсутствие сексуальной удовлетворенности, подчеркивает Алексей Вилков. Дамы, в основном, решаются на «опасные связи», когда терпение на исходе и нет перспективы решения личных проблем. Это больше похоже на шаг отчаяния.
Анастасия Наталевич тоже считает, что женщины вступают в параллельные отношения чаще всего, когда брак уже трещит по швам. Они делают это, чтобы в будущем избежать одиночества. Для них важно выстроить новые отношения, прежде чем уйти.
— Конечно, есть и еще один вариант — желание получить острые эмоции или испытать житейскую драму. Клиентка, с которой мы работали над осознаванием этой истории, называла параллельные отношения «легкомысленностью» или «жаждой жизни». Таким женщинам нравится флиртовать, получать внимание, создавать интриги. Это своеобразный способ удовлетворения потребности во внимании и острых чувствах, — говорит Наталевич.
Отдельно Алексей Вилков выделяет тип мужчин и женщин, которые относятся к изменам легко, даже не считают это чем-то безнравственным. Напротив, полагают, что имеют право на подобный образ жизни.
— Такие люди отделяют чувства и любовь от желания заниматься сексом, когда вдруг возникает влечение к кому-то другому. Если подобный формат отношений устраивает их партнеров, то такие жены и мужья могут параллельно с семьей иметь какие-то связи на стороне, — говорит эксперт.
По словам клинического психолога Наталевич, склонность иметь большое количество кратковременных связей на стороне свидетельствует о зависимости. В частности, о той или иной степени выраженности сексоголизма.
— Наличие параллельных долгосрочных отношений имеет отношение к эмоциональной зависимости: психика получает удовлетворение каких-то потребностей только таким способом. Человеку отказаться от этого достаточно сложно, — рассуждает клинический психолог.
Кому выгодно
Практикующий психолог Анна Гусева отмечает, что с точки зрения психологии в мире людей, как и в мире животных, присутствуют и моногамность, и полигамность. Однако нельзя предсказать наверняка, как именно поведет себя в браке конкретный человек.
— Существует масса примеров людей с полигамным поведением, которые меняют стиль жизни, когда им встречается «свой человек». Для такого «совпадения», безусловно, важна психологическая, бытовая, интеллектуальная, эмоциональная и сексуальная совместимость, — рассуждает эксперт.
Если из ряда этих факторов что-то выпадает, то союз может и не разрушиться, но партнер будет искать совершенство на стороне. Конечно, не все склонны к такому поведению.
— Человек в роли любовника — это, чаще всего, незрелая личность, которая находится в состоянии бунтарства. Но состояние, когда бурлят гормоны, возможно, классное, однако недолгое. И если человек умеет ставить перед собой цели, настраивать навигатор жизни на несколько лет вперед, то он понимает, что в дальнейшем никакого развития в большинстве случаев не будет, — рассуждает эксперт.
По мнению Гусевой, нужно вовремя разобраться в себе с помощью специалиста, иначе сценарий измены и расставания может повториться и в следующих отношениях, если всё-таки придется уйти из семьи. Однако чаще всего самая выгодная позиция для неверных мужей — это возможность совмещать семейные отношения с затяжным романом. Тайные любовные связи тянутся годами, а семьи остаются целыми, даже несмотря на рождение детей «на стороне».
— Играет роль страх перемен и неизвестности, а также возможные финансовые сложности,— рассуждает Анна Гусева. — От развода и ухода к другому партнеру людей удерживает чувство вины, привязанность, ответственность перед семьей, взгляды, продиктованные социальным кругом.
По словам сексолога, мужчины также боятся повторения тех проблем, которые уже имеются в отношениях с супругой, а жизненный опыт подсказывает, что с другой избранницей этих неприятностей также не избежать.
Но в любовном треугольнике есть люди, которые, в отличие от двоеженца, находятся в подвешенном состоянии. Это обманутые жены, а также любовницы, которые годами безнадежно ждут предложения о замужестве. Что касается мужчин-любовников, то они более терпимы к своему неустойчивому статусу. Чаще всего их всё устраивает, особенно если они и сами ведут двойную жизнь.
Жертвы измены
С точки зрения практикующего психолога, обманутая супруга всё-таки находится в более выигрышной позиции. Она была невестой, вышла замуж, живет с избранником под одной крышей, он во многом считается с ее интересами. Муж и жена объединены общими целями и в долгосрочной перспективе встретят старость вдвоем, уже без третьего лишнего. Но если неприглядная правда вскрывается, то эти аргументы для обманутой супруги ничего не значат.
— В таких ситуациях я как психолог задаю один и тот же вопрос: «Вы любите своего мужа?». И если ответ положительный, то, значит, можно всё восстановить и воссоздать. Если нет, то надо признать право на расставание и убрать состояние жертвы и то соперничество, которое неизбежно ведется с той, которая находится в позиции «за бортом», — говорит психолог.
Женщины по-разному решаются на отношения, которые приходится терпеть, находясь в перманентном ожидании, рассуждает Анна Гусева. Возможно, это изначально был обман или же она влюбилась в женатого человека. Так или иначе, зыбкие отношения чаще всего изматывают любовницу, фактически воруют время, которое можно было бы потратить на создание своей семьи. Однако, когда речь заходит о том, какая сторона больше всего страдает, практикующий психолог отвечает: в самой уязвимой позиции находятся дети, которые появляются на свет в побочных семьях или становятся свидетелями супружеских разборок в официальных ячейках общества.
Кого любят
Не всегда именно физическая измена способна разрушить брак. Гораздо страшнее измена эмоциональная, подчеркивает Анна Гусева. Роман, сопровождающийся яркими чувствами, но без адюльтера, когда люди долго не могут перейти грань запретного, способен в конечном итоге перерасти в нечто большее, чем тайная любовная связь.
Анна Гусева отмечает, что порой любовниками становятся не страдающие, зависимые от чувств люди, а вполне здоровые личности, которые находятся в гармонии с собой и с окружающим миром. Это тот случай, когда даже порядочный семьянин не в состоянии пройти мимо притягательного образа и даже напрочь забывает о своей социальной роли.
— Такие люди притягивают к себе, на них хочется смотреть, они загадочные и привлекательные. Им не обязательно быть внешне эталоном красоты. Они словно светятся изнутри, в них чувствуется внутренний стержень, — поясняет Гусева.
По словам психолога, эти мужчины и женщины годами ищут своего идеального партнера, но так и не находят его. Порой они остаются одинокими, а если женятся или выходят замуж, то не оставляют попыток найти идеал.
Влезать в чужую семью и разрушать ее не будет человек, который действительно любит и желает добра своему избраннику, подчеркивает эксперт.
— Если это истинная любовь, то неужели нормально причинять боль, эгоистично влезая в чужую семью и нарушая ее баланс? Уместно проявлять симпатию к человеку, семья которого распалась и после этого прошло время. Такова нормальная психологическая, здоровая концепция и позиция, — резюмирует Гусева.
Самые верные мужчины
Клинический психолог успокаивает тех, кто боится за свою семью: тайная связь нужна не всем. И по мнению психиатра, для определенных типажей мужчин и женщин существует нравственный и моральный запрет, когда речь идет о случайных связях.
— Верных парней не так уж мало, как может показаться. Конечно, прежде всего тут задействованы особенности физиологии. Если мужчина имеет среднюю либо низкую половую конституцию, то у него не так уж велика вероятность поиска новизны, даже если снижено влечение к партнерше, — разъясняет Алексей Вилков.
По словам сексолога, большую роль играет и воспитание человека — те установки, которые вложены в него, в том числе родителями и значимыми взрослыми.
— Верный мужчина способен простить свою партнершу, даже если она изменит ему. Он будет уговаривать жену вернуться в семью, предложит начать всё сначала. То есть при любых обстоятельствах настроен и на верность, и на сохранение семьи, — продолжает эксперт.
Алексей Вилков подсказывает, что сохранять верность больше склонны флегматики или меланхолики, потому что в целом они менее общительны, чем сангвиники или холерики.
— Потребность в широком круге общения и большом количестве контактов обычно не испытывают люди, обладающие средним или низким половым темпераментом. Они увлечены своей работой и хобби, погружены в занятия, которые не дают им возможности думать о каких-то развлечениях. Это типаж классического семьянина, за которого можно не бояться в плане измены, — комментирует сексолог.