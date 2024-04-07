Смежная королева: почему мужья заводят любовниц

Считается, что обманутые мужья и жены последними узнают о том, что супруги им не верны. Любовный треугольник с отношениями на стороне — нелегкое испытание для семейной жизни. Не в лучшей ситуации находятся и те, кто годами числится в ранге «запасного аэродрома». Можно ли уберечь семью от третьего лишнего, чего не хватает изменникам и какие мужчины хранят верность вопреки расхожим стереотипам — в материале «Известий».

Чего не хватает мужчинам

Сексолог, психиатр Алексей Вилков отмечает, что отношения с любовником или любовницей отличаются от мимолетных романов длительной эмоциональной привязанностью. Главным образом потому, что кроме страсти и сексуального влечения людей объединяют общие интересы — работа, хобби, совместные цели.

— По статистике, такие отношения чаще всего завязываются в трудовом коллективе. Срабатывает принцип служебного романа. Люди много времени проводят вместе, у них есть почва для общения и разговоров , — поясняет эксперт.

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Алексей Вилков называет несколько основных причин формирования прочной связи на стороне. Прежде всего, к сближению любовников подталкивают семейные проблемы. В частности, адюльтер может стать следствием сексуальной неудовлетворенности. Дополнительный «допинг» нужен, когда угасают чувства, сходит на нет влечение к постоянному партнеру. А иногда человеку просто требуется тихая гавань для того, чтобы периодически забывать о накопленных проблемах. Некоторые люди на стороне ищут разнообразия. Но вот мужчина способен завести новые отношения, даже если в семье всё более или менее в порядке.

— Если углубляться в аспекты мужской психологии, то можно отметить, что некоторые представители сильного пола думают, что любовница просто должна быть у каждого мужчины. В основном, это зависит от среды, в которой они вращаются. Такие мужья могут завязывать любовные связи на стороне даже без особого желания, просто чтобы не отличаться от друзей или коллег, — продолжает Алексей Вилков.

Клинический психолог, старший психолог наркологической и психиатрической клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич проводит параллель с основами геометрии, в частности, напоминает, что треугольник — это одна из самых устойчивых фигур. Он стоит на твердом основании и имеет одну вершину. То же самое можно сказать и про любовный треугольник: мужьям требуется устойчивость и надежность. Парадокс, но можно предположить, что мужчина заводит параллельные отношения как раз для того, чтобы сохранить семью.

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— В браке он чем-то не удовлетворен, какие-то его потребности фрустрированы. И один из способов решить проблему — это влюбиться или встретить партнершу, с которой он будет добирать эмоции, внимание, страсть, сексуальное влечение или что-то еще, — рассказывает Анастасия Наталевич.

Человек выбирает наиболее простой способ «решения» проблемы — выстраивает отношения на стороне. Но в итоге создается одна из самых сложных семейных ситуаций.

— В психике включается такой феномен, как расщепление. Одна часть потребностей удовлетворяется в семье, а другая — в параллельных любовных отношения. Те и другие отношения выполняют разные функции, но равнозначно важны для человека, он годами мучается выбором, — рассуждает Анастасия Наталевич.

Почему изменяют женщины

Что касается женщин, то заводить связи на стороне представительниц прекрасного пола обычно вынуждает длительный конфликт с партнером, угасание чувств, отсутствие сексуальной удовлетворенности , подчеркивает Алексей Вилков. Дамы, в основном, решаются на «опасные связи», когда терпение на исходе и нет перспективы решения личных проблем. Это больше похоже на шаг отчаяния.

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Анастасия Наталевич тоже считает, что женщины вступают в параллельные отношения чаще всего, когда брак уже трещит по швам. Они делают это, чтобы в будущем избежать одиночества. Для них важно выстроить новые отношения, прежде чем уйти.

— Конечно, есть и еще один вариант — желание получить острые эмоции или испытать житейскую драму. Клиентка, с которой мы работали над осознаванием этой истории, называла параллельные отношения «легкомысленностью» или «жаждой жизни». Таким женщинам нравится флиртовать, получать внимание, создавать интриги. Это своеобразный способ удовлетворения потребности во внимании и острых чувствах, — говорит Наталевич.

Отдельно Алексей Вилков выделяет тип мужчин и женщин, которые относятся к изменам легко, даже не считают это чем-то безнравственным. Напротив, полагают, что имеют право на подобный образ жизни.

— Такие люди отделяют чувства и любовь от желания заниматься сексом, когда вдруг возникает влечение к кому-то другому. Если подобный формат отношений устраивает их партнеров, то такие жены и мужья могут параллельно с семьей иметь какие-то связи на стороне, — говорит эксперт.

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По словам клинического психолога Наталевич, склонность иметь большое количество кратковременных связей на стороне свидетельствует о зависимости. В частности, о той или иной степени выраженности сексоголизма.

— Наличие параллельных долгосрочных отношений имеет отношение к эмоциональной зависимости: психика получает удовлетворение каких-то потребностей только таким способом. Человеку отказаться от этого достаточно сложно, — рассуждает клинический психолог.

Кому выгодно

Практикующий психолог Анна Гусева отмечает, что с точки зрения психологии в мире людей, как и в мире животных, присутствуют и моногамность, и полигамность. Однако нельзя предсказать наверняка, как именно поведет себя в браке конкретный человек.

— Существует масса примеров людей с полигамным поведением, которые меняют стиль жизни, когда им встречается «свой человек». Для такого «совпадения», безусловно, важна психологическая, бытовая, интеллектуальная, эмоциональная и сексуальная совместимость , — рассуждает эксперт.

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Если из ряда этих факторов что-то выпадает, то союз может и не разрушиться, но партнер будет искать совершенство на стороне. Конечно, не все склонны к такому поведению.

— Человек в роли любовника — это, чаще всего, незрелая личность, которая находится в состоянии бунтарства. Но состояние, когда бурлят гормоны, возможно, классное, однако недолгое. И если человек умеет ставить перед собой цели, настраивать навигатор жизни на несколько лет вперед, то он понимает, что в дальнейшем никакого развития в большинстве случаев не будет, — рассуждает эксперт.

По мнению Гусевой, нужно вовремя разобраться в себе с помощью специалиста, иначе сценарий измены и расставания может повториться и в следующих отношениях, если всё-таки придется уйти из семьи. Однако чаще всего самая выгодная позиция для неверных мужей — это возможность совмещать семейные отношения с затяжным романом. Тайные любовные связи тянутся годами, а семьи остаются целыми, даже несмотря на рождение детей «на стороне».

— Играет роль страх перемен и неизвестности, а также возможные финансовые сложности,— рассуждает Анна Гусева. — От развода и ухода к другому партнеру людей удерживает чувство вины, привязанность, ответственность перед семьей, взгляды, продиктованные социальным кругом.

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По словам сексолога, мужчины также боятся повторения тех проблем, которые уже имеются в отношениях с супругой, а жизненный опыт подсказывает, что с другой избранницей этих неприятностей также не избежать.

Но в любовном треугольнике есть люди, которые, в отличие от двоеженца, находятся в подвешенном состоянии. Это обманутые жены, а также любовницы, которые годами безнадежно ждут предложения о замужестве. Что касается мужчин-любовников, то они более терпимы к своему неустойчивому статусу. Чаще всего их всё устраивает, особенно если они и сами ведут двойную жизнь.

Жертвы измены

С точки зрения практикующего психолога, обманутая супруга всё-таки находится в более выигрышной позиции. Она была невестой, вышла замуж, живет с избранником под одной крышей, он во многом считается с ее интересами. Муж и жена объединены общими целями и в долгосрочной перспективе встретят старость вдвоем, уже без третьего лишнего. Но если неприглядная правда вскрывается, то эти аргументы для обманутой супруги ничего не значат.

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— В таких ситуациях я как психолог задаю один и тот же вопрос: «Вы любите своего мужа?». И если ответ положительный, то, значит, можно всё восстановить и воссоздать. Если нет, то надо признать право на расставание и убрать состояние жертвы и то соперничество, которое неизбежно ведется с той, которая находится в позиции «за бортом», — говорит психолог.

Женщины по-разному решаются на отношения, которые приходится терпеть, находясь в перманентном ожидании, рассуждает Анна Гусева. Возможно, это изначально был обман или же она влюбилась в женатого человека. Так или иначе, зыбкие отношения чаще всего изматывают любовницу, фактически воруют время, которое можно было бы потратить на создание своей семьи. Однако, когда речь заходит о том, какая сторона больше всего страдает, практикующий психолог отвечает: в самой уязвимой позиции находятся дети, которые появляются на свет в побочных семьях или становятся свидетелями супружеских разборок в официальных ячейках общества.

Кого любят

Не всегда именно физическая измена способна разрушить брак. Гораздо страшнее измена эмоциональная , подчеркивает Анна Гусева. Роман, сопровождающийся яркими чувствами, но без адюльтера, когда люди долго не могут перейти грань запретного, способен в конечном итоге перерасти в нечто большее, чем тайная любовная связь.

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Анна Гусева отмечает, что порой любовниками становятся не страдающие, зависимые от чувств люди, а вполне здоровые личности, которые находятся в гармонии с собой и с окружающим миром. Это тот случай, когда даже порядочный семьянин не в состоянии пройти мимо притягательного образа и даже напрочь забывает о своей социальной роли.

— Такие люди притягивают к себе, на них хочется смотреть, они загадочные и привлекательные. Им не обязательно быть внешне эталоном красоты. Они словно светятся изнутри, в них чувствуется внутренний стержень, — поясняет Гусева.

По словам психолога, эти мужчины и женщины годами ищут своего идеального партнера, но так и не находят его. Порой они остаются одинокими, а если женятся или выходят замуж, то не оставляют попыток найти идеал.

Влезать в чужую семью и разрушать ее не будет человек, который действительно любит и желает добра своему избраннику, подчеркивает эксперт.

— Если это истинная любовь, то неужели нормально причинять боль, эгоистично влезая в чужую семью и нарушая ее баланс? Уместно проявлять симпатию к человеку, семья которого распалась и после этого прошло время. Такова нормальная психологическая, здоровая концепция и позиция , — резюмирует Гусева.

Самые верные мужчины

Клинический психолог успокаивает тех, кто боится за свою семью: тайная связь нужна не всем . И по мнению психиатра, для определенных типажей мужчин и женщин существует нравственный и моральный запрет, когда речь идет о случайных связях.

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— Верных парней не так уж мало, как может показаться. Конечно, прежде всего тут задействованы особенности физиологии. Если мужчина имеет среднюю либо низкую половую конституцию, то у него не так уж велика вероятность поиска новизны, даже если снижено влечение к партнерше, — разъясняет Алексей Вилков.

По словам сексолога, большую роль играет и воспитание человека — те установки, которые вложены в него, в том числе родителями и значимыми взрослыми.

— Верный мужчина способен простить свою партнершу, даже если она изменит ему. Он будет уговаривать жену вернуться в семью, предложит начать всё сначала. То есть при любых обстоятельствах настроен и на верность, и на сохранение семьи , — продолжает эксперт.

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Алексей Вилков подсказывает, что сохранять верность больше склонны флегматики или меланхолики, потому что в целом они менее общительны, чем сангвиники или холерики.

— Потребность в широком круге общения и большом количестве контактов обычно не испытывают люди, обладающие средним или низким половым темпераментом. Они увлечены своей работой и хобби, погружены в занятия, которые не дают им возможности думать о каких-то развлечениях. Это типаж классического семьянина, за которого можно не бояться в плане измены, — комментирует сексолог.