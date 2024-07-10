МИД отметил важность России для Индии как стратегического партнера

Итог поездки премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву подтвердил, что Нью-Дели рассматривает Россию в качестве стратегического партнера, не менее важного, чем США. Об этом 10 июля заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя визит индийского премьера.

«Он еще раз подтвердил, что Индия рассматривает Россию в качестве своего стратегического партнера, важнейшего партнера, не менее важного, чем США и какие-либо другие страны», — сказал дипломат в ходе дискуссии клуба «Валдай».

Руденко отметил, что стороны наметили перспективы для развития сотрудничества в ряде сфер, в первую очередь в энергетике. Кроме того, будут приняты решения, которые позволят сторонам продвинуться в экономической сфере.

Индийский премьер-министр находился в России 8 и 9 июля. В первый день его встреча с Путиным тет-а-тет в неформальной обстановке шла три часа. 9 июля российский лидер подчеркнул, что отношения двух стран носят характер особого привилегированного стратегического партнерства. Также глава государства наградил Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Было принято и совместное заявление политиков.

Оценивая переговоры политиков, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что они обсудили весь комплекс вопросов двусторонних отношений. В частности, речь шла о сотрудничестве в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), G20 и ООН.