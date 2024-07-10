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Врач рассказала, как спастись от смога из-за лесных пожаров

Врач Уланкина: беременные и дети наиболее подвержены смогу от лесных пожаров
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При пожаре в воздухе резко снижается концентрация кислорода, а содержание углекислого и угарного газов, оксидов серы, азота, золы и пепла, наоборот, растет. При этом именно угарный газ считается наиболее опасным и чаще всего приводит к смерти людей при пожаре. О том, как защититься от запаха гари и смога от лесных пожаров, «Известиям» 10 июля рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Угарный газ — это соединение, которое образуется при горении любых веществ, содержащих углерод. Главная опасность угарного газа состоит в том, что он не имеет ни цвета, ни запаха. Это значит, что распознать отравление угарным газом бывает непросто: поначалу человек даже не осознает, что «тихий убийца» уже проник в его легкие и кровь», — сказала врач.

Сродство гемоглобина (белка, который находится внутри красных кровяных клеток — эритроцитов) к угарному газу более чем в 200 раз выше, чем к кислороду. Поэтому, оказавшись в крови, угарный газ связывается с гемоглобином. Там он замещает кислород и образует новое соединение — карбоксигемоглобин. А поскольку карбоксигемоглобин распадается в 3,6 тыс. раз медленнее, чем оксигемоглобин (соединение гемоглобина с кислородом), то угарный газ быстро накапливается в организме. Избыток карбоксигемоглобина может привести к гипоксии (кислородному голоданию), инфаркту, инсульту, сердечной недостаточности, коме и даже смерти.

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«Характерные признаки отравления угарным газом — сильная головная боль, пульсация в висках, нехватка воздуха, головокружение, тошнота и рвота, скачки артериального давления, боль в груди. Если вовремя не принять меры, могут появиться галлюцинации, судороги. Давление критически снижается», — объяснила Уланкина.

Первую помощь при отравлении угарным газом нужно оказать максимально быстро — вынести человека на свежий воздух, расстегнуть одежду, смочить лицо и шею прохладной водой, аккуратно растереть грудную клетку, руки и ноги. И немедленно вызвать бригаду скорой помощи.

В жаркое время года во многих регионах России начинаются лесные пожары. Если на время уехать в другой город нет возможности, следует придерживаться правил, которые помогут переждать опасность.

«Не выходить на улицу без острой необходимости, использовать на воздухе марлевую повязку или маску, пить больше воды, как можно чаще принимать душ, закрывать окна мокрой марлей. Отмечу: в группе риска по отравлению угарным газом — люди с сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, болезнями дыхательной системы (бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, хроническим бронхитом), а также беременные и дети раннего возраста», — резюмировала врач.

Во многих регионах России фиксируется непростая ситуация с лесными пожарами. в Например, в Забайкальском крае зарегистрированы более 100 возгораний. Огнем охвачены сотни тысяч гектаров леса. В субботу, 6 июля, сообщалось, что в регионе тушением лесных пожаров занимаются 1,5 тыс. человек.

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