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Министр обороны Израиля одобрил план начать призыв ультраортодоксов

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Фото: Global Look Press/IMAGO/www.imago-images.de
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Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил план по началу призыва ультраортодоксальных евреев в армию, сообщило 9 июля агентство Reuters.

«После обсуждений с высшими военными чиновниками Галант одобрил их рекомендации о так называемом первичном призыве ультраортодоксальных мужчин в войска в течение ближайшего месяца», — говорится в заявлении минобороны еврейского государства.

Приказ касается первоначального отбора и оценки потенциальных новобранцев. Как уточняет Reuters, процедура проводится для израильтян, достигших 16 лет, тогда как к военной службе они приступают с 18 лет.

Отмечается, что решение Галанта может еще больше обострить отношения внутри расколотой коалиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне стремления вооруженных сил страны пополнить ряды из-за боевых действий в секторе Газа.

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Ранее, 25 июня, верховный суд Израиля принял решение, которое обязывает правительство Нетаньяху отменить освобождение от военной службы мужчин-ультраортодоксов, известных как харедим, и начать их призыв. Эта мера вызвала масштабные протесты в Иерусалиме, в ходе которых были зафиксированы столкновения с полицией.

До этого, 16 июня, полицейские задержали 12 участников антиправительственного митинга в Тель-Авиве, которые требовали от кабинета министров ускорить процесс освобождения заложников. Сообщалось, что протестующие устроили в центре столицы пожар, подпалив палатки. На следующий день митингующие перекрыли несколько ключевых автомагистралей в Тель-Авиве и объявили о начале «недели беспорядков». Кроме того, 17 июня полиция Израиля задержала восемь демонстрантов, пытавшихся проникнуть в резиденцию Нетаньяху в Иерусалиме.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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