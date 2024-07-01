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Изменение в законе о призыве на военную службу вызвало протесты в Израиле

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Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg
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Тысячи евреев-ультраортодоксов столкнулись с израильской полицией в центре Иерусалима в воскресенье, 30 июня, во время акции протеста против постановления Верховного суда о начале их призыва на военную службу. Об этом сообщает Politico.

Знаменательное решение, принятое на прошлой неделе и предписывающее правительству начать призыв ультраортодоксальных мужчин, может привести к краху правящей коалиции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, пока Израиль ведет войну в Газе, пишет газета.

Десятки тысяч мужчин собрались в районе, где проживают последователи таких религиозных течений, в знак протеста против приказа. Но после наступления ночи толпа двинулась к центру Иерусалима.

Для разгона толпы использовались водометы, наполненные водой с неприятным запахом, и полицейские на лошадях.

Позже газета The Times of Israel сообщила, что в результате полицией были задержаны пятеро протестующих. Они будут допрошены. Кроме того, один человек получил ранение, однако неизвестно, относился он к полиции или к митингующим.

Военная служба является обязательной для большинства еврейских мужчин и женщин в Израиле. Но политически влиятельные ультраортодоксальные партии добились освобождения своих последователей от военной службы.

Это многолетнее соглашение породило недовольство широких слоев населения, которое усилилось в ходе восьмимесячного конфликта с Палестиной. При этом такие партии являются ключевыми членами правящей коалиции Нетаньяху и могут привести к новым выборам, если решат покинуть правительство в знак протеста.

Служить не рад: в Израиле начнут призывать мужчин-ультраортодоксов
Это решение Верховного суда может развалить правящую коалицию Биньямина Нетаньяху

16 июня полицейские задержали 12 участников антиправительственного митинга в Тель-Авиве, которые требовали от кабинета министров ускорить процесс освобождения заложников. Газета The Times of Isarel тогда писала, что протестующие устроили в центре столицы пожар, подпалив палатки, и полиции пришлось потратить на устранение возгорания несколько огнетушителей.

На следующий день митингующие перекрыли несколько ключевых автомагистралей в Тель-Авиве и объявили о начале «недели беспорядков». The Times of Israel сообщила, что в этих демонстрациях участвовали ученики средних классов.

Кроме того, 17 июня газета The Jerusalem Post сообщила, что полиция Израиля задержала восемь демонстрантов, пытавшихся проникнуть в резиденцию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. По данным издания, это были участники антиправительственного митинга. Газета также сообщила, что во время разгона манифестаций с помощью водомета в городе пострадал врач-волонтер.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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