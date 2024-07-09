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Россия и Индия могут заключить долгосрочное соглашение на поставки нефти

Новак: Россия и Индия заинтересованы в долгосрочном соглашении на поставки нефти
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Россия и Индия рассматривают возможность заключения долгосрочного соглашения на поставки нефти. Об этом 9 июля заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Что касается долгосрочного сотрудничества, то и Россия, и Индия заинтересованы в таких отношениях. У нас уже есть совместный проект по нефтеперерабатывающему заводу», — отметил он.

Ответил Новак на вопрос и о поставках газа. Вице-премьер сообщил, что существуют перспективы расширения сотрудничества в газовой сфере. Он рассказал, что Москва в перспективе рассматривает вопрос участия индийских компаний в газовых проектах в РФ.

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В марте посол РФ в Индии Денис Алипов сообщил, что экспорт нефти и нефтепродуктов из России в республику вырос в два раза в 2023 году, а развитие торгово-экономических отношений показывает, что страны реализуют ранее недоиспользованный потенциал.

В этом же месяце, 29 марта, газета Financial Times (FT) сообщила, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попытался настроить Индию против России во время своего визита в Нью-Дели, который был совершен 28 марта. Закупку российской нефти Индией он подверг критике.

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