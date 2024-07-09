Подразделения ВС РФ «Валькирия» обнаружили и уничтожили минометные расчеты ВСУ

Военные подразделения «Валькирия» четвертой военной базы Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) минометные расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Видеокадры работы российских военных есть в распоряжении «Известий» во вторник, 9 июля.

На кадрах видно, что также был ликвидирован дроном пункт временной дислокации.

Ранее, 8 июля, расчет БПЛА ВС РФ уничтожил пикап с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Несмотря на то что они усердно маскировали свои укрепления, дронам всё равно удавалось проникнуть прямо внутрь постройки.

Накануне, 7 июля, Минобороны РФ сообщило, что экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» ВС РФ уничтожили укрепрайоны и опорные пункты ВСУ в зоне проведения спецоперации. Выполнив залп термобарическими реактивными снарядами, российские военные сразу перевели машину в походное положение и покинули позицию под прикрытием группы поддержки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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