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Подразделения ВС РФ «Валькирия» обнаружили и уничтожили минометные расчеты ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военные подразделения «Валькирия» четвертой военной базы Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) минометные расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Видеокадры работы российских военных есть в распоряжении «Известий» во вторник, 9 июля.

На кадрах видно, что также был ликвидирован дроном пункт временной дислокации.

Ранее, 8 июля, расчет БПЛА ВС РФ уничтожил пикап с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Несмотря на то что они усердно маскировали свои укрепления, дронам всё равно удавалось проникнуть прямо внутрь постройки.

Накануне, 7 июля, Минобороны РФ сообщило, что экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» ВС РФ уничтожили укрепрайоны и опорные пункты ВСУ в зоне проведения спецоперации. Выполнив залп термобарическими реактивными снарядами, российские военные сразу перевели машину в походное положение и покинули позицию под прикрытием группы поддержки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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