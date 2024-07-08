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Расчет БПЛА ВС РФ уничтожил РСЗО HIMARS в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 8 июля сообщил корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Отмечается, что разведка подтвердила ликвидацию цели.

Оператор БПЛА с позывным Африка рассказал, что его расчет уничтожал не только технику, но еще и подвалы, в которых базировались военные ВСУ. Несмотря на то, что они усердно маскировали свои укрепления, дронам всё равно удавалось проникнуть прямо внутрь постройки.

«Самое главное моторика. Просто визуализация, как оно вообще правильно делается. Бывали случаи, когда, ну, мужчина за 40, который никак к играм отношения не имеет, спокойно берет пульт в руки и летает», — добавил Африка.

Инженер дронов с позывным Ноябрь рассказал, что, когда российские войска продвигались к укрепрайонам ВСУ, расчетам БПЛА приходила информация, где находятся украинские места базирования, и на них совершались налеты.

«Ударные дроны противника — маленькие и коварные. Наши военные сбивают их десятками самыми разными способами. От РЭБов до стрелкового оружия. Поэтому приходится смотреть не только под ноги, но и постоянно поглядывать на небо», — добавил корреспондент.

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Ранее в этот день сообщалось, что расчеты РСЗО «Град» уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в зоне СВО. Одна такая установка РСЗО «Град» позволяет накрыть площадь, равную нескольким футбольным полям, и уничтожить всё — опорные пункты, живую силу и военную технику противника.

Накануне, 7 июля, Минобороны РФ сообщило, что экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» ВС РФ уничтожили укрепрайоны и опорные пункты ВСУ в зоне проведения спецоперации. Выполнив залп термобарическими реактивными снарядами, российские военные сразу перевели машину в походное положение и покинули позицию под прикрытием группы поддержки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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